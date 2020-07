Parti dall’Aeroporto di Cuneo per le tue vacanze in Sardegna, Puglia e Sicilia

La Chiesaviaggi, grazie agli accordi presi con l'Aeroporto di Cuneo Levaldigi, è lieta di poter offrire ai turisti in partenza dall'aeroporto, interessanti combinazioni di viaggio verso la Sardegna, la Puglia e la Sicilia. Nel ricco catalogo oppure sul sito www.chiesaviaggi.it si potranno trovare pacchetti vacanze volo più hotel, resort, appartamento, casavacanze e trasferimenti in loco (opzionali) effettuati ad hoc in coincidenza con l'arrivo e la partenza. In Sardegna sono proposti alcuni fra i migliori Resort e formule Appartamenti/case vacanza del Sud dell'isola, a partire da Maracalogononis non lontana dal capoluogo, alla rinomata e mondana Villasimius, alla bellissima e lunga spiaggia di sabbia bianca di Cala Sintzias (Castiadas) e della Costa Rei (Muravera), fino ad arrivare alla splendida ed isolata località di Arbatax sulla costa orientale dell'isola. Per il trattamento offriamo dalla formula in solo pernottamento degli appartamenti del Residence S'Incantu a Villasimius, passiamo alla formula in mezza pensione o pensione completa, numerosi piano famiglia con diversi tipo di sistemazione due adulti più uno o più bambini e ragazzi oppure anche un adulto più uno o più bambini e ragazzi: Free Beach club, Garden Beach, Limone Beach Resort, Hotel & Residence Cormoran tanto per citare alcuni nomi si strutture previste. Tutte le strutture sono state selezionate per la qualità dei servizi offerti e perchè situate vicinissime a splendide spiagge di questo meraviglioso ed intatto angolo di Sardegna.

Da Cuneo Levaldigi è poi raggiungibile anche Bari in Puglia. Collegato a questo volo presentiamo strutture nella zona di Torre Canne, Specchiolla e Castellaneta Marina, non lontane dal capoluogo raggiungibili con nostro trasferimento, oppure il Salento fino a Gallipoli con il noleggio di un auto. Se per le prime località presentiamo resort in pensione completa o All inclusive, nel Sud abbiamo diverse formule appartamenti sia a Gallipoli città, ideali per i giovani che vogliono approfittare della vita notturna di questa località, così come a qualche chilometro nelle località famose con il soprannome le Maldive del Salento per il loro litorale caratterizzato da spiagge bianche e mare cristallino.

Novità dell'ultima ora è l'apertura da Cuneo Levaldigi delle nuove rotte verso la Sicilia. Grazie alla collaborazione con la Compagnia aerea Albastar, Chiesaviaggi offre alcuni pacchetti imbattibili per il loro rapporto qualità / prezzo. Infatti, in occasione del lancio del nuovo collegamento Cuneo Trapani e per tutto il mese di luglio, viene proposta una sistemazione in Resort 4 stelle in pensione completa e bevande a partire da 697 Euro, quota che compre il volo con bagaglio più la sistemazione in hotel per 7 notti. Le strutture sono situate nelle bellissime zone di Selinunte e Tre Fontane, località famose oltre che per il loro litorale ancora intatto, per la presenza di numerose località archeologiche e villaggi caratteristici. Le strutture sono il Grand Hotel di Selinunte con vista sulla Riserva Naturale del Belice e lo Zahira Resort 4 stelle a soli 300 metri dalla spiaggia di sabbia attrezzata con servizi riservati agli ospiti dell'hotel.

Nel prodotto Mare di Chiesaviaggi non dimentichiamo poi le mete come Pag in Croazia raggiungibile in bus da metà luglio a metà agosto (partenze già confermate) meta adatta ad un pubblico giovane, la Spagna della Costa Brava, ancora in Italia il Cilento in Campania e Ischia.

Ricordiamo infine che siamo tornati a viaggiare con i nostri famosi bus Gran Turismo Lusso e Platinum Class e proponiamo Tour Guidati nelle principali Regioni del nostro paese dal Trentino Alto Adige al Veneto, dalla Toscana all'Umbria e le Marche, dalla Campania alla Basilicata e la Puglia, oltre che nei principali Paesi Europei come Francia, Germania, l'Austria, Belgio, Olanda, Svizzera, Ungheria, Slovenia e Croazia e molte altre proposte di volo più tour anche in Marocco, Spagna, Portogallo, Irlanda, Russia, Grecia, Paesi Scandinavi. Infine siamo tornati ad effettuare gite in giornata con Bus in Liguria, Costa Azzurra, Lombardia e Veneto, Viaggi religiosi a Lourdes e Medjugorje in bus con numerose date già confermate in estate ed autunno.