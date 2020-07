Redmi note 9 S caratteristiche tecniche

Xiaomi ha lanciato finora diversi modelli di smartphone con caratteristiche più o meno simili, tutti hanno avuto un gran successo e i fans del brand non mancano di acquistare l’ultimo modello in uscita, grazie anche ai prezzi eccezionali.

Redmi note 9 S è uno smartphone Android uscito in Italia in Aprile 2020 è ha avuto un discreto successo.

Vediamo più nel dettaglio le caratteristiche di questo modello, se poi hai ancora dubbi sul suo acquisto puoi leggere la Recensione Redmi Note 9S

Caratteristiche tecniche del Redmi note 9 S

Lo smartphone Android Redmi note 9 S è un dual sim con NanoSim con display da 6.67 pollici, risoluzione 1080 x 2400 pixel e formato FHD+.

Le dimensioni sono 165,5 x 76,68 x 8,8 mm e un peso totale di 209 grammi, piuttosto importanti quindi non facile da tenere con una sola mano. Il vetro è Gorilla Glass 5 di buona resistenza, la scocca è in alluminio.

La batteria presente è da 5020mAh, non è removibile e non si ricarica in wireless. Ha però una ricarica rapida a 18W e con un utilizzo normale la batteria dura anche una giornata intera. Quindi nessun pensiero di rimanere senza dispositivo.

Il chip è Qualcomm Snapdragon 720G con sistema operativo Android 10 e MIUI 11 con la RAM da 4GB + 64GB e slot microSD.

Supporta il 4G+ con velocità 600 Mbps, non è presente invece la modalità NFC.

Presente anche il Bluetooth 5.0, infrarossi, vivavoce, lettore MP3, radio FM, Wi-Fi.











































Fotocamera Redmi Note 9 S

Questo smartphone Android di casa Xiaomi monta una quadrupla fotocamera con flash LED e zoom digitale da 10, composta come segue:

sensore principale da 48 megapixel, non ha autofocus laser né stabilizzatore ottico

seconda fotocamera grandangolare con risoluzione da 8 megapixel

terza fotocamera da 5 megapixel

fotocamera frontale da 16 megapixel senza stabilizzatore ottico ne flash

Possibilità di scattare anche in HDR e AI e con la fotocamera posteriore si possono girare video in 4K a 30 fps.

Il Redmi Note 9 S è uno smartphone di fascia media ma la fotocamera quadrupla permette scatti buoni con colori piuttosto precisi e bilanciati. Lo stesso vale per la luminosità.

La modalità notte permette di scattare foto al buio anche se si perde leggermente in qualità.

Come per tutti i modelli Xiaomi anche su questo è possibile installare la Google Camera per provare a migliorare la qualità delle fotografie.

Non è compreso l’auricolare nella confezione, né cover o protezione per lo schermo, quindi sono da acquistare a parte se volete proteggerlo da cadute accidentali.