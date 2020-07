Gli appuntamenti gratis per i soci Aiace nelle arene estive torinesi

AIACE Torino avvia la sua serie di appuntamenti all'arena estiva organizzata dall'Associazione Arturo Ambrosio e dal Cinema Ambrosio all'interno del cortile del Castello del Valentino proponendo in anteprima due classici contemporanei nella versione restaurata in 4K appena messa a disposizione delle sale cinematografiche dalla società di distribuzione Movies Inspired: Dead Man di Jim Jarmush (in proiezione martedì 14 luglio, alle 22) e Crash di David Cronenberg (martedì 21 luglio, alle 22), che sarà presentato in collaborazione con il Tohorror Film Fest. Considerato uno delle migliori opere di Jarmush, western atipico e grottesco scandito dalla colonna sonora sperimentale di Neil Young, Dead Man sarà introdotto dallo scrittore e critico musicale Maurizio Blatto. Film cult il cui inquietante e ossessivo connubio tra eros e morte provocò notevole scalpore all’epoca della prima uscita in sala, Crash sarà presentato dal direttore del Museo Nazionale del Cinema Domenico De Gaetano. Il terzo e ultimo appuntamento di AIACE Torino a “Cinema al Castello” sarà con la proiezione di Midnight Family di Luke Lorentzen (martedì 4 agosto, alle 22), presentato in collaborazione con Sottodiciotto Film Festival & Campus. Inedito nelle sale italiane, vincitore del Premio speciale della giuria al Sundance 2019, acclamato dalla critica, che l’ha definito “terrificante ed esilarante”, il documentario sarà introdotto da Francesca Portalupi, vicedirettrice di Sottodiciotto Film Festival & Campus.