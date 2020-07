Ascom Torino cambia i vertici del settore moda: il nuovo presidente è Gianfabio Vanzini

“L’esigenza che un Associazione rappresentativa sia al passo con i tempi si declina in alcuni punti fondamentali – dichiara Maria Luisa Coppa, presidente Ascom Torino e Provincia -, tra i quali creare un gruppo formato da imprenditori con esperienza e da giovani leve, al fine di garantire un cambio generazionale e un’analisi delle problematiche di settore coniugando tradizione ed innovazione. Le vetrine dei negozi del Fashion sono un presidio importante e svolgono un ruolo centrale nei nostri Centri storici, ambasciatori del made in Italy, della qualità e del bello".

"Sono molto onorato per il nuovo incarico e ringrazio gli Associati per la loro fiducia - ha dichiarato il neo presidente Gianfabio Vanzini. Il settore Moda esce dal lockdown e dall’emergenza sanitaria - tuttora non completamente rientrata - fortemente provato. Il mio impegno sarà quello di creare un dialogo sempre più stretto con le Categorie per continuare nel processo di trasformazione e innovazione volto ad affrontare i cambiamenti di mercato, già presenti prima del COVID19 - ed esacerbati dallo stesso -, ed a promuovere un'Associazione più dinamica e pragmatica”.