Frida Kahlo e le altre. A Moncalieri omaggio all'artista e alle donne d’arte e di scienza

Nell’anniversario della scomparsa della grande artista, donna poliedrica, forte e senza paura, che come molte donne ha lottato per la sua indipendenza, presso il salone del Tulip Inn, via Guido Rossa 11 a Moncalieri, Sara D’Amario accompagna il pubblico in un viaggio nel tempo, leggero e divertente, tra l’arte e la scienza.

Protagoniste della serata sono alcune delle donne che hanno rivoluzionato il mondo, che hanno superato i pregiudizi per dimostrare che “l’intelligenza non ha sesso!”. Dal Messico con la pittrice Frida Kahlo, a Hollywood, con l’attrice e inventrice Hedy Lamarr, a Monte Palomar con l’astronoma Vera Rubin, passando attraverso Ipazia, Sophie Germain, il periodo delle “streghe” e quello delle prime donne laureate… tante vite, tante storie di intelligenza, genialità, tenacia e passione.

Sono proprio le donne, tema centrale nel lavoro dei cinque anni dell’Assessorato alla Cultura e Pari Opportunità a Moncalieri di Laura Pompeo, il fil rouge che accomuna le storie delle coraggiose figure della serata. “Frida e le altre” è un’edizione speciale e insieme la prosecuzione dell’appuntamento che si tiene sempre lunedì 13, alle 18,30 per la serie “Da Casa Con”, in diretta Facebook. Laura Pompeo incontra Giacinto Di Pietrantonio, curatore e critico d’arte che racconterà di Frida e delle donne nell’arte.

“Da casa con” nasce da un’intuizione di Laura Pompeo durante il lock-down: dialogare attraverso i social con personalità della cultura, dell’impresa, delle istituzioni e della politica, affrontando i temi della crisi, del futuro, della ripartenza. La serie di incontri, ad oggi oltre 30, e’ seguita da migliaia di persone.

La serata “Frida e le altre. Le donne, l’arte e la scienza” è presentata da Laura Pompeo, specialista in materia di beni culturali, che da Assessore ha lavorato a numerosi progetti, tra cui la riapertura del Castello Reale (patrimonio Unesco), colpito da incendio nel 2008. Ha ideato e contribuito all’acquisizione del Parco Storico del Castello da parte della Città; è Presidente del Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana Torinese (70 biblioteche per 70 comuni) ed è Vicepresidente dell’Assemblea costituente della Riserva della Biosfera Collina Po.

Introduce il Senatore Mauro Laus. Seguirà rinfresco.

Per maggiori info e per prenotarsi: laurapompeo2020@gmail.com