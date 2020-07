Marsiaj: "Torino torni al ruolo che aveva nei 100 anni precedenti. I sindacati non sono nemici, ma alleati" [VIDEO]

"Crescita: Torino deve tornare a essere quello che è stata nei cento anni passati guidando l'economia tra le due guerre e il boom economico del Dopoguerra". Primo giorno da presidente degli industriali torinesi per Giorgio Marsiaj, che dopo l'esperienza alla guida dell'Amma (rimarrà in carica fino a settembre, quando sarà nominato il suo successore) raccoglie il testimone da Dario Gallina, passato alla presidenza della Camera di Commercio di Torino. Per tutti, la sfida è la stessa: accompagnare il territorio fuori dalle secche di una crisi economica senza precedenti.

"È un momento difficile, ancora più a causa del Covid, ed è fondamentale che arrivino i fondi dall'Europa e che vengano sfruttati al meglio - aggiunge il neo presidente dell'Unione Industriale -. Inoltre dovremo rafforza i legami con i nostri vicini, Milano e Genova. Milano è riconosciuta come la capitale economica anche se sono in difficoltà: dobbiamo cercare un percorso comune di coesione e crescita comune. In fondo ci dividono 35 minuti di treno". "Il mercato bisogna affrontarlo essendo competitivi e innovativi - prosegue Marsiaj - arrivando fino alla Motor Valley dell'Emilia Romagna".

Capitolo occupazione: "Il nostro nemico non è il sindacato. È un nostro alleato perché tutti vogliamo parlare di lavoro. Dobbiamo condividere un progetto di crescita, puntando sugli investimenti per essere competitivi e ragionando in termini di Paese". E il lavoro, a Torino, si sposta ancora parecchio su quattro ruote. "L'auto è stata dimenticata dal Governo, lo sanno, ma entra da un orecchio ed esce dall'altro. Il problema non sono le bici o i monopattini, ma c'è un parco auto ampiamente inquinante, con poi di dieci anni. Serve una politica nazionale a difesa del nostro lavoro, puntando sulle nuove Panda e 500. In Francia nessuno alza un sopracciglio quando aiutano PSA. Qui invece sembra che la sensibilità su questo non interessi". E l'elettrico non è l'unica soluzione: "Al momento costano troppo e non sono accessibili a tutti, serve anche altro: vetture semplici, non solo quelle da 30-35mila euro".

Sulla cassa integrazione da prolungare: "La domanda non è tornata pre Covid e dunque bisogna poter governare la situazione".

E il matrimonio dell'anno resta sotto i riflettori: Fca-Psa. "La fusione ormai è nei fatti e FCA ha già dimostrato che Fiat ha saputo integrare Chrysler da manuale. Loro hanno molta forza in Europa e dovranno negoziare. Ma è importante che la newco che nascerà continui a operare a Torino, non solo come fabbrica ma anche come uno dei centri pensanti della nuova alleanza: sviluppo di prodotto e di processo e non solo Città dormitorio. La 500 elettrica va bene, ma si arriverà anche ad altro, puntando su investimenti di FCA su Mirafiori e territorio e integrandosi nel nostro sistema del Manufacturing technology Center. Il tutto senza dimenticare l'altro pilastro che è l'aerospazio".