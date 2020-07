Torino torna al centro della mappa: Petronas porta a Santena il suo quartier generale per Europa, Medio Oriente e Africa

Una buona notizia, ma soprattutto un segnale in forte controtendenza rispetto alle tendenze che negli ultimi anni hanno alimentato i timori di una Torino che stesse perdendo centralità nel panorama economico-strategico europeo (e non solo).

Il gruppo Petronas - società petrolifera della Malesia specializzata in lubrificanti e che da tempo lega il suo nome non solo alla Formula Uno, ma addirittura a una scuderia di punta come la Mercedes - non solo conferma la sua casa "torinese", ma sceglie anche di ampliarla: la sede di Santena, infatti, dove già da tempo si trova il Centro globale di ricerca e tecnologia di Petronas, diventa il quartier generale per tutta l'area EMEA, ovvero quei mercati che comprendono l'Europa, ma anche l'Africa e il Medio Oriente.

Insomma, un punto importante a favore della centralità di Torino e dintorni, soprattutto legato a un settore come l'automotive che da tempo si guarda intorno, cercando di scrivere il proprio futuro. Nella sua nuova veste, il centro direzionale torinese vede aumentare il numero complessivo dei dipendenti a 924 unità. Ai 910 lavoratori europei già in organigramma, di cui 555 in Italia suddivisi tra Santena e Napoli, se ne aggiungono altri 11 negli Emirati Arabi e 3 in Egitto.