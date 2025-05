Pinerolo: domani il comitato per il sì ai referendum in piazza Facta

Quattro sono legati al lavoro e alle norme del Jobs Act. Vogliono reintrodurre la reintegrazione del lavoratore dopo un licenziamento illegittimo, e, sempre in questo caso, per le piccole imprese, consentire al giudice di calcolare il risarcimento, oltre a limitare l’uso dei contratti a termine e responsabilizzare le imprese, sul fronte della sicurezza, in caso di subappalti. Il quinto, invece, tocca la cittadinanza agli stranieri, proponendo la possibilità di assegnarla dopo 5 anni di residenza in Italia. Sono i referendum per cui i cittadini potranno esprimere il loro parere l’8-9 giugno. Nel Pinerolese è nato un comitato per il sì, che domani, sabato 10 maggio dalle 9 alle 12,30 presenterà le sue ragioni in piazza Facta a Pinerolo.