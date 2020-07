A Nichelino "Io lavoro in famiglia", avviato il corso per diventare baby sitter

E' nato infatti un percorso di preparazione alla professione di baby sitter a sostegno di famiglie che necessitano di aiuto nella gestione dei loro piccoli. Al termine del percorso la figura professionale viene selezionata dal Centro per l’impiego per permettere alle famiglie di usufruire dei bonus baby sitter erogati dal Governo e, in più, la professionalità acquisita continuerà a essere valida per nuove esperienze lavorative.

"Il corso rappresenta un'opportunità per accedere ad una professionalità, sempre più richiesta, che richiede grande responsabilità: un'occasione da non lasciarsi sfuggire", hanno spiegato il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo e l'assessore alle politiche del Lavoro Fiodor Verzola.