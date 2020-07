Assalto alla stazione di servizio Eni di Cuorgnè: colpo da mille euro

Due rapinatori in motocicletta hanno assaltato la stazione di servizio Eni di via Torino a Cuorgnè.

Si sono finti normali clienti e poi, con il volto coperto dai caschi, hanno aggredito la dipendente dell'esercizio, una donna di 73 anni residente in Valchiusella, per portarle via il marsupio che teneva in vita: dentro c'era l'incasso della giornata, circa mille euro.

La donna ha riportato alcune escoriazioni ad un braccio, ma ha preferito non ricorrere alla cure dei sanitari. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Ivrea.