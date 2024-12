Le "coccole di Natale" di Moncalieri per i bambini meno fortunati

Il Natale è la festa più attesa dalle famiglie e dai bambini, ma non per tutti è momento di gioia e di regali, soprattutto per coloro che vivono situazioni difficili. Ed allora anche quest'anno tornano le "Coccole di Natale", l'iniziativa solidale lanciata in tempi di Covid da una mamma di Moncalieri che tanto fortuna ha riscosso nel recente passato.

Oltre 300 "Coccole di Natale"

Nel 2024 sono 308 i regali che compongono la lista, sogni da regalare ai bambini meno fortunati della città, che con una letterina scritta a Babbo Natale hanno chiesto il gioco preferito. Le loro richieste sono state raccolte dalle "Coccole" che l'infaticabile Marzia provvede ad esaudire, facendo del bene e guardando al Natale con un profondo senso di comunità.

L'iniziativa di anno in anno continua a crescere, fatto da un lungo elenco di doni che è possibile consultare sulle pagine social di Inabox (così si chiama l'iniziativa) a cui tutti possono aderire ed una volta scelto ed acquistato il proprio regalo inviarlo, o portalo, in uno dei punti di raccolta.

L'infaticabile Marzia

“Mi sento estremamente fortunata a poter sbirciare nei cuori di questi bambini e di queste mamme - ha raccontato Marzia - tutti abbiamo un ricordo della mattina di Natale, le corse giù dal letto per andare a vedere se babbo era passato. Grazie a questa iniziativa anche questi bambini avranno il loro ricordo”.

C’è chi chiede l’ultima penna che i suoi compagni hanno già, chi le scarpe o lo sciarpa alla moda, una mamma vorrebbe un buono spesa. E poi c’è Ivan: “ho 10 anni e voglia di un gatto perché è rimasto in Ucraina e manca troppo”... Perché il Natale può essere negato anche da una guerra infame che dura da quasi tre anni.

C'è tempo fino al 17 dicembre

Il termine ultimo per la consegna dei regali è martedì 17 dicembre. Fare del bene fa bene, anche e soprattutto nel periodo delle feste.