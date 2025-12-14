Precipita dalla cima del Monte Vailet: escursionista 64enne perde la vita

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, domenica 14 dicembre, in Valchiusella per un'escursionista di 64 anni precipitata, che ha perso la vita.

L'allarme lanciato verso le 14

L'allarme è stato lanciato intorno alle 14 dal compagno di escursione della donna che ha assistito all'incidente e le ha prestato le prime cure. Si trovavano sotto la cima del Monte Vailet quando, l'escursionista è precipitata, presumibilmente scivolando sul terreno sdrucciolevole, arrestando la caduta 200 metri più a valle.

Tutti i soccorsi risultati inutili

Sul posto è stato inviato l'elicottero da cui è stata sbarcata al verricello l'equipe che ha immediatamente iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare che purtroppo sono state vane, ed è stato possibile soltanto constatare il decesso.

In seguito all'autorizzazione della procura, la salma è stata recuperata e consegnata ai Carabinieri per le operazioni di Polizia Giudiziaria. Il compagno di escursione era già stato evacuato precedentemente, sempre in elicottero.