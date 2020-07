Come scegliere dei giochi istruttivi per bambini utili a favorirne lo sviluppo

I giochi per i bambini rappresentano lo strumento con cui favorire il loro sviluppo psichico e motorio. Proprio per questo motivo è importante sceglierli nella maniera corretta, anche perché alcuni sono particolarmente costosi e in determinate occasioni catturano l'attenzione dei piccoli solamente per breve tempo.

Questo succede perché i bambini, soprattutto fino al terzo anno di età, costruiscono la loro personalità, la loro mente e il loro cervello proprio attraverso al gioco, che quindi deve essere stimolante. Con queste premesse, vediamo insieme come scegliere dei giochi istruttivi per bambini.

Ciò che deve essere chiaro ai genitori però, è che a prescindere da quale sarà il gioco prescelto, questo dovrà necessariamente rispettare alcuni precisi standard circa la sicurezza. Scegliere un negozio di fiducia in grado di fornire solamente i migliori marchi, è di fondamentale importanza. In questo frangente può venirci in aiuto www.giocattolipiuvenduti.it.

Come scegliere dei giochi istruttivi per bambini

Un bambino, nel momento in cui si diverte, apprende più facilmente. Questa è la regola fondamentale a cui attenersi nel momento in cui si scelgono dei giochi istruttivi. Tali giochi possono fornire un valido contributo per insegnare le basi della scrittura, della musica, della matematica, e per i più grandicelli, anche per avvicinarli all'astronomia, alla chimica e al tanto attuale tema dell'ecologia.

Partendo dai primi mesi di vita del piccolo, uno dei giochi migliori per sviluppare la manualità e avvicinarlo a quelle che sono le forme geometriche, sono i blocchetti colorati in legno, che ricordiamo devono essere verniciati con prodotti atossici. Crescendo però, le esigenze cambiano, e i giocattoli con loro. Avvicinandosi verso il periodo scolastico, dovremo cominciare a preferire giochi progettati per lo sviluppo dell'intelligenza.

Divertimento e creatività non dovranno mai mancare nemmeno in questo frangente, perché sono il modo migliore per far prendere ai piccoli consapevolezza di loro stessi, ed avvicinarli verso quella che sarà l'esperienza scolastica. In questo momento i piccoli devono imparare il concetto di condivisione degli spazi con altri bambini, anche se in alcune occasioni questo può avvenire anche scontrandosi.

Giochi istruttivi per bambini: dai 5-6 anni

Come anticipato, con il passare dei primi anni di vita, le esigenze in termini di gioco (e non solo) dei bambini cambiano. E lo fanno anche piuttosto rapidamente. Attorno ai 5-6 anni dunque, comincia la fase del "far finta" e dei giochi di ruolo. I piccoli cominciano proprio a interpretare determinati ruoli, anche per imitare ciò che vedono fare nei grandi.

Diventare un medico, una maestra, piuttosto che un pompiere o uno scienziato, sono solamente alcuni dei preferiti, che spesso si alternano molto velocemente durante l'arco di una giornata. Questa tipologia di giochi deve essere assolutamente incentivata e incoraggiata, perché come detto in questo modo vengono a definirsi delle precise capacità.

Ovviamente non dovremo dimenticare anche le attività motorie oltre a quelle creative. Una corsa libera al parco, oppure su una bicicletta o con i primi pattini, sono fondamentali per il corretto sviluppo del piccolo. Altrettanto importanti anche i giochi in grado di aiutare i bambini a sviluppare la capacità di risolvere problemi ed elaborare informazioni. In questo frangente i puzzle sono perfetti. E per concludere, dei buoni libri da leggere insieme ai figli, che non dovranno mai mancare in nessuna cameretta.