Che cos'è il P2P (peer to peer)? Spiegazione dettagliata dal meccanismo all'esempio dell'applicazione

P2P è l'abbreviazione di "Peer-to-Peer". È una tecnologia di comunicazione o un software che consente a un numero non specificato di terminali (smartphone, ecc.) di condividere direttamente i file di dati tra loro senza passare attraverso un server.

"Peer" significa "un terminale che condivide informazioni su un piano di parità", e un terminale collegato a una rete viene talvolta chiamato "nodo". Quindi, utilizzando la tecnologia P2P, un nodo di rete è collegato tra loro, indicato come rete P2P.

Nella tecnologia di comunicazione convenzionale, un client accede a un computer (server) che archivia le informazioni e richiede le informazioni per condividerle con altri client. Questa tecnologia di comunicazione è chiamata "sistema client/server" perché il terminale che richiede informazioni è chiamato "client".

La differenza tra tecnologia P2P e tecnologia di comunicazione convenzionale verrà spiegata in seguito.

Esistono 3 tipi di P2P

Esistono diversi tipi di P2P e esistono rispettivi metodi di comunicazione. Spiegheremo ogni metodo di comunicazione rispetto al meccanismo P2P spiegato in precedenza.

■ P2P puro

La tecnologia chiamata P2P puro ha lo stesso meccanismo della tecnologia P2P convenzionale. Stiamo costruendo una rete P2P in cui solo i client si connettono tra loro e condividono informazioni.

■ P2P ibrido

Questa tecnologia si riferisce alle reti che utilizzano server per le reti P2P. A differenza del tipo client-server, i client si scambiano informazioni tra loro.

Il server utilizzato in questa tecnologia memorizza i dati sul client.

■ Tipo di nodo eccellente P2P

Nel super nodo di tipo P2P, alcuni nodi con eccellente capacità di elaborazione e linee di comunicazione stabili vengono selezionati dalla rete, gestiscono le informazioni dei nodi collegati e condividono e gestiscono con altri super nodi. In questo modo, il carico viene distribuito.

Quali sono i vantaggi del P2P? Che cosa è meglio?

Successivamente, introdurrò tre vantaggi dell'utilizzo della tecnologia P2P.

① Gestione distribuita dei dati

La tecnologia P2P è una funzionalità che gestisce la distribuzione dei dati. Eseguendo la gestione distribuita, è anche possibile distribuire il carico sui terminali.

② Realizzazione di tempi di fermo zero

Molti siti Web utilizzano sistemi client/server. A causa della concentrazione dell'accesso, la linea potrebbe diventare pesante, la velocità di elaborazione potrebbe diminuire e il server potrebbe scendere, rendendo impossibile l'accesso al sito. In questo modo, lo stato in cui non è possibile accedere al sito a causa del server inattivo viene chiamato "tempo di inattività".

Poiché il carico è distribuito nella tecnologia P2P, la linea è più leggera del sistema client/server, la velocità di elaborazione è maggiore e si possono realizzare "tempi di inattività zero" che non riducono il server.

③ Anonimato facile da proteggere

Inoltre, con la tecnologia P2P, i dati vengono distribuiti sulla rete, rendendo difficile tenere traccia di tutte le informazioni sui nodi e semplificando la protezione dell'anonimato. È possibile proteggere la privacy degli utenti della rete P2P e utilizzare Internet in tutta tranquillità.

Con il tipo P2P, il carico può essere distribuito sulla rete gestendo i dati in modo distribuito, quindi la velocità di elaborazione è veloce e si possono ottenere zero tempi di fermo. Con il tipo di distribuzione dei dati, il carico può essere ridotto e l'anonimato può essere protetto, ma è difficile sapere dove si trovano i dati.

Rispetto al tipo client/server, il tipo P2P tende a enfatizzare la velocità rispetto alla sicurezza. La chiara differenza tra il tipo P2P e il tipo client/server è la facilità di gestione dei dati e la velocità di elaborazione.

Qual è il tuo rapporto con la blockchain?

La tecnologia P2P è anche correlata alla tecnologia blockchain. Per quanto riguarda la rimessa di Bitcoin descritta in precedenza, le informazioni che il minatore ha calcolato il valore di hash e registrato nel blocco sono condivise con tutti i nodi attraverso la rete P2P, in modo che chiunque possa controllare la cronologia delle transazioni.

Tuttavia, non esiste alcun meccanismo per garantire la legittimità delle transazioni solo con la tecnologia P2P. Pertanto, la blockchain ha una funzione per giudicare uno dei blocchi più lunghi in cui la cronologia delle transazioni viene registrata come record corretto e la validità del record è garantita.

Per maggiori dettagli sulla blockchain, leggi questo articolo perché è spiegato in modo facile da capire.

Finora ho spiegato il meccanismo P2P ed esempi del suo utilizzo.