La valuta virtuale può svolgere un ruolo più interessante perché il boom si è calmato

Il 2017 è stato designato come il "primo anno di valuta virtuale".

Nonostante l'attenzione entusiasta come nuovo metodo di gestione patrimoniale, si è verificato il problema del deflusso di valuta virtuale che si è verificato consecutivamente dalla fine dell'anno al 2018. Sembra che la direzione del vento sia cambiata tutta in una volta.

La valuta virtuale è una valuta incerta? Yuka Tanimoto, vicedirettore del dipartimento editoriale di Forbes, si avvicina a Hitoshi Taguchi, presidente e CEO di DMM Bitcoin, per quanto riguarda la posizione attuale della valuta virtuale e il suo potenziale in futuro.

La criptovaluta è finita e il "valore originale" della criptovaluta ha attirato l'attenzione

Di recente, la criptovaluta e i token hanno attirato l'attenzione, ma d'altra parte, dalla fine dello scorso anno a quest'anno, una parte della criptovaluta è orientata al negativo. Sembra che il problema si sia verificato e l'entusiasmo è finito.

Come dici tu, nel 2017, le valute virtuali sono state un argomento caldo nel 2017. Intorno ai giovani con alta sensibilità e adozione precoce, la maggior parte ha iniziato a fare trading di criptovaluta, seguendola.

Tuttavia, si è verificato un problema di fuoriuscita e il flusso si è calmato. Di conseguenza, gli occhi hanno iniziato a rivolgersi alla "tecnologia blockchain", che è la base della valuta virtuale. Penso che i prossimi uno o due anni saranno la chiave per come le valute e i token virtuali saranno accettati dalla società dopo che la tecnologia sarà stata meglio compresa e identificata.

Ultimo anno o ancora due?

Sì. Le leggi sono in fase di sviluppo nei paesi di tutto il mondo. Ad un certo punto, il Giappone era in prima linea nello sviluppo legale da una prospettiva globale, ma ora Singapore e gli Stati Uniti sono leggermente in vantaggio e stanno cercando di mettere leggi e regolamenti in modo tale da poter essere incorporati una porzione di titoli. Sembra.

In Giappone, le transazioni si basano sulla legge sulla liquidazione dei fondi, ma in Giappone si deciderà probabilmente se rientrare o meno nell'ambito di applicazione delle normative di legge finanziaria come gli strumenti finanziari e la legge sugli scambi, alla luce della situazione attuale...

Alcune persone potrebbero ritenere che la volatilità (volatilità dei prezzi) diminuisca con l'avanzare delle leggi e dei regolamenti, rendendola meno attraente come destinazione di gestione patrimoniale.

Certamente alcune persone potrebbero trovarlo poco interessante, ma questa è una piccola parte. Piuttosto, se la maggior parte della legge consente una formazione stabile delle attività a seguito del progresso legislativo, penso che vorrebbero adottarla come parte della classe di attività (obiettivo di investimento).

In effetti, sono state emesse alcune monete stabili con un valore garantito legato alla valuta legale e anche le principali istituzioni e società finanziarie stanno emettendo valute virtuali. Non c'è dubbio che la valuta virtuale diventerà più facile da diffondere se l'infrastruttura sociale verrà migliorata.

La Banca centrale e Net Gulliver sono rivali delle valute virtuali

Alcuni scambi di valute virtuali hanno un modello decentralizzato di distribuzione valutaria, piuttosto che centralizzato. Ci sono alcune normative contrastanti. Come si arriva a patti con questa area?

Quando si considera un modello decentralizzato, può essere utile comprendere innanzitutto il significato della valuta virtuale. Le valute virtuali stanno apportando modifiche al gioco a due organizzazioni esistenti. Cosa pensi che sia?

Questa è una buona lettura. Uno è il "villaggio finanziario". Stiamo implementando cambiamenti di gioco per le cosiddette banche centrali e società di titoli che controllano le valute.

Il settore finanziario esistente è una cosiddetta rete di database centralizzata in cui le transazioni e gli insediamenti sono eseguiti centralmente. Al contrario, le valute virtuali utilizzano la tecnologia di contabilità distribuita e non hanno emittenti o gestori. Anche se ce ne sono, stanno cercando di sostituire il modello esistente adottando un modello distribuito di tipo consorzio.

E l'altro è "Net Gulliver". Dall'avvento di Internet, varie cose esistenti sono state sostituite. Lettere e telefoni per e-mail e chat, negozi fisici per l'e-commerce... Nel processo, solo le società IT erano classificate in alto nella capitalizzazione di mercato come Amazon, Google e Facebook.

Hanno fornito contenuti in un modello freemium basato sulle entrate pubblicitarie e su un modello di abbonamento a prezzo fisso, sostituendo i campi di onde radio e di trasmissione che sono stati regolamentati dal paese fino ad allora, rendendolo un business altamente redditizio. Il modello è stato approvato.