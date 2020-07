Assicurazioni auto: continuano a calare i prezzi, ma Torino resta la provincia più cara del Piemonte

Fino a oggi si è atteso, posticipando in attesa di un ritorno alla normalità. Ma adesso è il momento di pensare all'assicurazione auto: con la Fase 2 infatti, anche a Torino, gli automobilisti dovranno prepararsi al rinnovo delle polizze. E, secondo l'osservatorio di Facile.it, i prezzi potrebbero essere in discesa.

Nonostante il calo, però, la provincia del capoluogo è risultata essere l’area del Piemonte dove, ad aprile 2020, assicurare un veicolo a quattro ruote costava di più (in media 460,91 euro, l’8% in più rispetto al valore regionale); le tariffe, inoltre, potrebbero presto aumentare se, come prevedibile, con l’interruzione graduale della quarantena e i nuovi limiti imposti al trasporto pubblico, il numero delle auto in circolazione – e con esso quello dei sinistri – tornerà a crescere.