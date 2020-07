Nichelino, abbandonano un cumulo di rifiuti e vengono additati come 'maiali' su un materasso lasciato in strada

Il caldo, l'estate, la maleducazione per aver visto lasciare cumuli di rifiuti in strada ed allora c'è stato chi a Nichelino la sua protesta l'ha messa per iscritto. "Avevamo proprio bisogno di altra m.... Maiali". Così è stato scritto su un materasso che era stato abbandonato vicino ad alcuni bidoni.

Tra i residenti c'è chi non l'ha presa bene l'idea (poco simpatica) di qualcuno di accatastare un cumulo di roba ai margini della strada, così con un pennarello ha fatto capire quale era il proprio pensiero. Purtroppo il fenomeno non è così isolato, perché sono diversi i punti critici a Nichelino, che talvolta vengono trasformati in discariche a cielo aperto.

Questa iniziativa ha fatto il giro dei social tra gli abitanti della città, mentre c'è chi ha pensato bene di avvisare il Covar per recuperare e smaltire questi rifiuti, in modo da risolvere il problema.