Il Toro testa la tecnologia 'Feel safe' all'Olimpico, per garantire la sicurezza di chi entra allo stadio

Il Toro installa 'Feel Safe' allo stadio Olimpico, una tecnologia per rilevare la temperatura corporea, attivare il riconoscimento facciale per verificare l'uso della mascherina, nebulizzare sulle persone all'ingresso una nuvola di disinfettante atossico e inodore.

In attesa del ritorno allo stadio dei tifosi, il sistema verrà sperimentato da giornalisti e addetti ai lavori già dalla gara di campionato di stasera contro il Verona, in programma alle ore 21.45. Qualora i parametri rilevati non dovessero essere nella norma, il sistema manderà agli operatori un campanello d'allarme, bloccando l'ingresso a chi è potenzialmente contagioso

"Siamo felici di essere stati scelti da un club che ha scritto alcune delle pagine più belle del calcio italiano per garantire la sicurezza degli accessi nel loro stadio", afferma Luca Gregoli, amministratore delegato della società WES (Worldwide Exhibition System) che ha creato la nuova tecnologia.