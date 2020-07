9 consigli per un viaggio fantastico negli USA e tutto quello che c'è da sapere sull'ESTA

Dopo il coronavirus il desiderio di tornare a programmare viaggi meravigliosi è il modo migliore e più veloce per riconnetterci al mondo. Al momento, sono ancora in atto rigide restrizioni su spostamenti e viaggi in tutto il mondo, però la situazione è in costante cambiamento e prevediamo che continuerà a migliorare. Pertanto cerchiamo di trattenere ancora un pò la nostra voglia di viaggiare ma non annullando il progetto ma solo rimandandolo ancora di poco e magari prenotando in anticipo ad esempio, il nostro viaggio negli Stati Uniti. In attesa che la situazioni continui a migliorare ecco qui di seguito 9 consigli per pianificare il nostro fantastico viaggio negli USA.

Come organizzare un viaggio negli Stati Uniti?

Organizzare un viaggio del genere da soli non è una cosa insormontabile, infatti, grazie alla rete abbiamo accesso ad una quantità impressionante di dati e informazioni in modo da poter pianificare il nostro viaggio in modo dettagliato.

Quali sono i passaggi per programmare un viaggio negli USA?

Ecco i 9 consigli per organizzare facilmente il nostro viaggio negli Stati Uniti:

Essere in possesso di un passaporto valido

Aver ottenuto l'ESTA USA

Stabilire un itinerario di viaggio

Stipulare un'assicurazione di viaggio

Prenotare in anticipo i biglietti aerei

In caso di spostamento autonomo, noleggiare sempre in anticipo l'auto, il camper o la moto

Per ogni stato in cui ci rechereremo bisogna prenotare hotel o campeggi

Pianificate il viaggio per avere un programma giornaliero dettagliato

Fate i preparativi per il vostro viaggio e controllate di avere tutto

Come si ottiene l'ESTA?

Oltre al passaporto, ogni persona (bambini compresi) deve ottenere un'autorizzazione di viaggio negli Stati Uniti (ESTA). L'ESTA è un documento obbligatorio per entrare nel territorio americano. Questa richiesta deve essere effettuata online presso il Dipartimento della sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Se non puoi - o non vuoi - usufruire dell'ESTA, puoi anche optare per un visto USA. Ricordati che se prevedi una sosta in Canada, dovrai presentare una richiesta simile al governo canadese. Adesso prima di intraprendere un viaggio negli USA dovrai aspettare che il problema Covid-19 si risolva del tutto e una volta debellato, dovrai aggiornarti per sapere se nel corso degli ultimi mesi la domanda dell'ESTA abbia subito degli aggiornamenti.

Creare una pianificazione generale del nostro viaggio è d'obbligo!

La prima cosa da fare per pianificare la nostra vacanza negli USA è quella di tracciare un profilo generale del nostro soggiorno, tenendo conto di alcune variabili: durata, periodo, partecipanti e stati da visitare. Questo passaggio andrà abbastanza rapidamente per un soggiorno a New York o in Florida per esempio. Sarà molto più lungo se il nostro progetto prevede un viaggio anche nell'ovest americano, infatti, dovremo determinare una città di arrivo, una città di ritorno e un percorso attendibile secondo i nostri progetti.