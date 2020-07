Vita all'aria aperta, vicino a casa e raccontandosi in modo nuovo: il Piemonte fa i bagagli per lasciarsi alle spalle il Covid

Riposizionarsi dopo l'emergenza sanitaria, in un mondo che sta cambiando (e riscoprendo alcune tradizioni del passato). Anche nel settore del turismo. Per questo motivo Confindustria Piemonte e Federturismo hanno voluto fare il punto per costruire non solo il presente, in questo "dopo Covid" dai forti accenti di attualità, ma anche un futuro di medio-lungo periodo.

A portare avanti il lavoro, una task force coordinata dal presidente della Commissione Industria del Turismo Federico De Giuli e composta da tecnici, esperti di settore e destinazione turistica regionale. Al loro fianco, la Regione, coinvolta fin dai primi momenti. "Il mondo del turismo è duramente messo alla prova da questa emergenza sanitaria, le imprese sono in difficoltà e bisogna essere capaci di traguardare la contingenza e avere fiducia che al più presto ci siano le condizioni per tornare a viaggiare".

"Se da un lato c’è bisogno di interventi finanziari urgenti che permettano di non disperdere il patrimonio di imprese e professionalità, dall’altra dobbiamo prepararci a una stagione competitiva e appassionante". "Il territorio piemontese - aggiunge De Giuli - ha le caratteristiche ottimali per rispondere alle nuove esigenze e che superata la crisi, se avremo il coraggio di innovare, si apriranno importanti opportunità per il settore turistico".



Gli scenari: spazio all'outdoor

Tra gli scenari più probabili, oltre a una carenza di risorse da utilizzare, una forte competizione tra territori e destinazioni turistiche e un mercato che deve fare fronte a nuove tipologie di clientela, compreso un turismo di prossimità fino a ieri quasi dimenticato.

In questo - spiega lo studio condotto da Carlo Alberto Dondona, Cristina Bergonzo e Romina Galleri, di IRES, Osservatorio turistico regionale e Intesa San Paolo - il Piemonte potrebbe mettere a frutto la sua grande offerta di outdoor, escursionismo ed altre destinazioni e prodotti particolarmente attraenti. Anche se le difficoltà, soprattutto per il settore alberghiero, potrebbero non mancare.