Nichelino, 3 milioni di euro messi in campo dal Comune per l'emergenza post covid

Tre milioni di euro. A tanto ammonta l'impegno del Comune di Nichelino, messo in campo in questi mesi per aiutare la città ad affrontare l'uscita dall'emergenza creata dal coronavirus.

Aiuti a favore delle famiglie in difficoltà e dei soggetti più fragili, contributi a fondo perduto per i commercianti e le realtà economiche danneggiate dal lockdown, sostegno al lavoro e all'occupazione, interventi per le scuole. Il sindaco Tolardo ne ha parlato ieri sera nella sala Mattei del Comune, nel primo intervento che guada già avanti di dieci mesi, all'appuntamento elettorale previsto per il maggio del 2021.

Non a caso, accanto a lui c'erano quasi tutti gli assessori della sua Giunta, ma anche Diego Sarno, diventato un anno fa Consigliere regionale, che per tre anni è stato al fianco di Tolardo in molte battaglie e che continua ad essere molto presente, a sostegno dell'Amministrazione. Ma si è parlato ache di futuro, non solo delle progettualità legate al rendiconto del bilancio. Il sindaco ha affrontato il tema della costruzione della nuova sede del comitato Juvarra, che partirà in autunno, dei progetti per i giovani al Factory e dell’idea di ricordare le vittime del covid di Nichelino piantando nuovi alberi, una iniziativa fortemente voluta dall'assessore all'Ambiente Valentina Cera.

E durante la serata si è parlato anche di politica: Tolardo ha lanciato un monito a tutto il mondo del centrosinistra per correre unito contro la Lega e Fratelli D’Italia. Un messaggio rivolto all’anima vicina all’ex sindaco Angelino Riggio, che si è staccata dalla coalizione, quando l'estate scorsa (dopo l'ingresso in giunta di Michele Pansini) è subentrato il Pd nella maggioranza che guida la città, portando poi in autunno all'uscita di scena delle due assessore Gabriella Ramello e Sara Sibona. E intanto con Europa Verde, Articolo 1 e +Europa sono già iniziati i primissimi contatti e riflessioni in vista dell'anno venturo.

La speranza di Tolardo è di ricompattare l'intero fronte del centrosinistra in vista dell'appuntamento elettorale del prossimo anno. I prossimi mesi diranno se è un obiettivo perseguibile.