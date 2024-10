Corteo per la pace: la pioggia non ferma la richiesta dei manifestanti per dire basta alle guerre [FOTO]

Torino è una delle sette piazze italiane coinvolte dalla giornata di mobilitazione nazionale per chiedere l’immediato cessate il fuoco a Gaza, in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti i conflitti armati nel mondo.

A Torino il ritrovo era per le persone del Piemonte, della Valle d’Aosta e di parte del territorio ligure. Tanti gli ombrelli, a creare chiazze sparse di colore. Ma una partecipazione comunque piuttosto robusta. Il corteo percorso del corteo è stato pianificato lungo via Bertola e via Pietro Micca.



Tra i presenti, anche gli esponenti del Movimento Cinque Stelle, sia a livello cittadino che regionale. "Oggi eravamo in strada a Torino per ribadire a gran voce la nostra contrarietà a tutte le guerre e per dire basta al genocidio che va avanti ormai da più di un anno a Gaza. Il Movimento 5 Stelle ha voluto esserci per dire, ancora una volta, che serve un’Italia in prima linea per il cessate il fuoco e per il riconoscimento dello Stato di Palestina. È stato un importante momento di solidarietà dove la partecipazione di tante persone, nonostante la pioggia, ha confermato che la società civile non resterà in silenzio".