Il Comune di Nichelino stanzia 200mila euro per le famiglie in difficoltà a pagare l'affitto a seguito dell'emergenza covid

L'emergenza sanitaria non è terminata e tanto meno quella economica, creata dal lunghissimo lockdown. Ed allora il Comune di Nichelino, che già era sceso in campo per aiutare i nuclei più in difficoltà e le attività economiche, ha deciso di stanziare 200 mila euro per sostenere le famiglie in affitto, che fanno fatica a pagare con la dovuta regolarità le rate, a seguito di quanto generato dal coronavirus.

Il sostegno avverrà attraverso l’erogazione di un contributo una tantum. Per richiederlo bisogna non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione, non essere proprietari di un alloggio, avere un ISEE inferiore o uguale a 26 mila euro, essere residenti in un alloggio in locazione da almeno un anno alla data del 30 marzo 2020.

Possono presentare richiesta al Comune di Nichelino anche i cittadini beneficiari del Reddito di Cittadinanza.