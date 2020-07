Cabine Doccia Multifunzione con Idromassaggio

Ristrutturare o rinnovare il bagno non è un'impresa facile. Dopotutto, bisognerebbe decidere quali elementi rimuovere o sostituire e anche considerare il design generale. Uno degli accessori del bagno più comuni da sostituire in occasione di un rinnovamento parziale o totale è la cabina doccia. Con una nuova e magari del tipo multifunzione, ci sono numerosi vantaggi dal punto di vista del comfort, dei materiali e del suddetto design. Premesso ciò, ecco una serie di informazioni e suggerimenti per ottimizzare la scelta.

La cabina doccia multifunzione

La cabina doccia multifunzionale come suggerisce il nome stesso, viene fornita con tutti gli accessori che ci si aspetta da un box di questo tipo. Inoltre va aggiunto che spesso sono prefabbricate o modulari e realizzate con materiali come l’acrilico, la fibra di vetro o in plastica. Inoltre sono disponibili nei colori bianco o beige di base, anche se ci sono alcuni modelli che si presentano con una tonalità nera appositamente realizzata da alcuni produttori per soddisfare specifici requisiti di design.

Detto ciò, va altresì aggiunto che il bello della cabina doccia multifunzione è che può essere completa di ripiani, sedile, pannelli in vetro e porte. Tra l’altro è dotata di un piatto doccia o base, e può essere fornita come set o kit completo pronto per essere installato al momento della consegna.

I Materiali

La cabina doccia multifunzione è molto robusta, resistente ed è nota anche per essere impermeabile e a prova di scheggiature e crepe. Inoltre, è disponibile a prezzi diversi a seconda delle caratteristiche scelte. Una cabina doccia se di base avrà sicuramente un costo inferiore rispetto ad un’altra della tipologia su misura o multifunzione, soprattutto se quest’ultima è completa di ugelli per il getto di idromassaggio, di un generatore di vapore o ancora di un controllo touch e sensori di tipo termostatici. Infine va sottolineato che alcuni di questi modelli vantano persino una radio FM, il Bluetooth per non parlare dell’illuminazione specifica (multicolore) per la cromoterapia.

Vantaggi e benefici della cabina doccia multifunzione

La cabina doccia se completa di una vasta gamma di accessori come ad esempio l’idromassaggio rappresenta un’ottima soluzione per bagni piccoli e grandi, e alcuni modelli offrono più vantaggi e altri meno, ma vale sicuramente la pena conoscerli a fondo prima di puntare su un determinata tipologia. Lo stesso trattamento idromassaggio è notevolmente benefico per il corpo in quanto ne migliora la circolazione sanguigna, lo rigenera e crea un senso di relax oltre che un indiscutibile lusso.

Del resto è scientificamente provato che il riscaldamento del corpo, l'ossigenazione e il rilassamento migliorano significativamente il benessere generale di un individuo, senza contare che ha un effetto positivo dal punto di vista mentale; infatti, l'idromassaggio nella cabina doccia è un ottimo rimedio per minimizzare lo stress accumulato.

Il design

Oltre ad essere resistenti, robuste e di lunga durata, i box doccia rettangolari e multifunzionali sono incredibilmente facili da installare e rappresentano anche una buona scelta per ottimizzare il design dell’ambiente specie se piccolo, dal momento che può facilmente adattarsi in un angolo o in una nicchia oltre che avere diverse forme (quadrate, circolari e rettangolari). Se dunque siete alla ricerca di comfort, benessere e di un design unico, una cabina doccia fa sicuramente al caso vostro.