Evelina Christillin verso il terzo mandato alla guida dell'Egizio

Via libera al terzo mandato di Evelina Christillin alla guida della Fondazione Museo Egizio. Questa mattina la Commissione Cultura della Regione ha infatti dato l’ok alla nuovo statuto dell’ente culturale, eliminando il limite dei due incarichi, consentendo così “alla signora delle Olimpiadi” di occupare nuovamente la presidenza del più noto museo torinese.

Sul tema si sarebbe dovuto svolgere un confronto tra Palazzo Lascaris e il Comune di Torino il 31 luglio, ma la convocazione dell’assemblea dei soci della Fondazione per il 30 luglio ha reso necessario accelerare l’iter per il passaggio in Consiglio Regionale già martedì.

La contrarietà del M5S non è stata sufficiente a sbarrare la strada al possibile rinnovo della Christillin: nelle scorse settimane il Presidente Alberto Cirio aveva personalmente assicurato che sarebbe stato modificato lo statuto dell’Egizio.

La delibera - che ora dovrà essere sottoposta al voto dell’aula per l’ok definitivo e il via libera implicito al terzo mandato dell’attuale presidente - specifica anche i poteri del consiglio di amministrazione, i compiti del direttore, che deve avere esperienza nella gestione di musei a rilevanza internazionale e introduce la divisione legale in capo al collegio dei revisori.