CDP Venture Capital SGR chiude un investimento complessivo da 5,8 milioni di euro in Sardex

CDP Venture Capital SGR segna il closing dell’ultimo di una serie di investimenti di follow-on in Sardex. La pmi innovativa del settore FinTech ha sviluppato il primo circuito di credito commerciale in cui le aziende, attraverso l’utilizzo di una moneta digitale complementare, hanno la possibilità di finanziarsi reciprocamente a tasso zero e di contribuire alla crescita dell’economia locale. E Piemex ne rappresenta la sua interfaccia a livello piemontese.

I round di investimento, nel complesso, ammontano a 5,8 milioni di euro e vedono come lead investor CDP Venture Capital SGR, con il Fondo “Italia Venture I”, già azionista dal 2016 della società, insieme a Fondazione di Sardegna, e Primomiglio. Hanno partecipato al consorzio di investimento anche Innogest e Nice Group. L’operazione è accompagnata anche dal rafforzamento del management team di Sardex, con l’inserimento, dal mese di gennaio, del nuovo CEO, Marco De Guzzis, manager di comprovata esperienza sia in grandi gruppi che nel mondo dell’innovazione.

L’annuncio è avvenuto questa mattina, in occasione dell’intervento di Enrico Resmini, amministratore delegato e direttore generale di CDP Venture Capital SGR, durante l’edizione estiva di SIOS 2020: “Questa operazione si inserisce nel piano di rilancio dell’intero ecosistema imprenditoriale italiano, che rientra tra i nostri obiettivi prioritari. Il supporto a una società nata in Sardegna 10 anni fa, che oggi è pronta ad accelerare la sua espansione in tutto il territorio nazionale, è il segno concreto che il Venture Capital è in grado di sostenere e permettere lo sviluppo economico e l’innovazione di realtà resilienti e di visione nel nostro Paese”.

La piattaforma Sardex registra più di 100 milioni di euro in termini di transato, vanta una base di sottoscrizione superiore a 6.000 iscritti in costante crescita (+ 53% da gennaio) e ha dimostrato resilienza anche successivamente all’emergenza COVID-19 (+ 88% da aprile 2020 in termini di nuovi sottoscrittori e +38% di fatturato).

“Sardex rappresenta una concreta opportunità per le PMI e l'economia reale, grazie ad una community unita da un forte sistema valoriale e capace di generare business aggiuntivo e liquidità complementare. Siamo orgogliosi che i nostri investitori ci offrano la possibilità di accelerare la diffusione di questo modello su tutto il territorio nazionale”, ha commentato il CEO di Sardex, Marco De Guzzis.

“La piattaforma di servizi Sardex offre a migliaia di imprese la possibilità di allargare la propria base di clienti ed una soluzione concreta per contrastare gli effetti negativi della crisi COVID, con questo investimento l'azienda potrà accelerare la crescita in tutta Italia e raggiungere nuovi territori”, ha affermato Gianluca Dettori, Presidente di Primomiglio SGR.