I saldi come medicina contro la crisi da Covid, il primo giorno regala un sorriso al commercio torinese: +10%

Un primo giorno che di colpo cancella timori e amarezze, "prodotti" che in questi mesi erano stati davvero la specialità della casa, a Torino e provincia, per quanto riguarda il commercio. Sono iniziati i saldi (nella loro versione più strana e imprevedibile a memoria d'uomo) e qualcosa si è mosso nella direzione giusta.

"Un avvio non brillantissimo, ma in linea con le aspettative - dicono da Confesercenti -. Non c'è delusione: era inevitabile una certa contrazione della spesa media rispetto alla scorsa stagione dei saldi. Tuttavia la giornata registra una inversione di tendenza rispetto alle vendite delle scorse settimane (+10%): è questo il dato più significativo. Non ci si poteva aspettare molto di più".



C'è comunque interesse e le persone sono tornate nei negozi: questo è forse il dato più positivo da portare a casa, dopo la giornata di oggi. Una tessera di un mosaico di normalità che finalmente comincia ad andare al suo posto. "Si è trattato - dice Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti - di una 'prima volta' sotto molti aspetti: la prima campagna dopo il Covid, l'inizio slittato di quasi un mese rispetto alla norma, una crisi dei redditi e dei consumi che non ha eguali anche rispetto agli ultimi anni che pure non sono stati facili sotto questo aspetto, i primi saldi che arrivano dopo un mese di promozioni su larga scala. Se si tiene conto di tutto ciò, non deve sorprendere che la performance abbia luci ed ombre: tuttavia, abbiamo visto una Torino che ha risposto all'appuntamento e la stragrande maggioranza degli operatori impegnati in condizioni difficilissime. In qualche modo ognuno - come cliente o come commerciante - ha dato il suo contributo alla ripartenza di Torino: una scommessa che dovremo vincere tutti insieme".