Soldi per la scuola: dal Ministero arrivano oltre 9 milioni per le famiglie più in difficoltà

Oltre nove milioni di euro destinati al Piemonte, per aiutare le famiglie che a settembre avranno difficoltà a mandare a scuola i propri ragazzi. E' arrivata direttamente dal Ministero dell'Istruzione la risposta all'allarme lanciato nei giorni scorsi dall'assessore regionale Elena Chiorino, che lamentava una carenza di risorse in questo senso, che avrebbe potuto generare problemi rilevanti con il suono della prima campanella.

I soldi invece arriveranno, saranno Fondi Pon (su un totale di 236 milioni) e andranno a sommarsi alle normali risorse per il diritto allo studio: saranno erogati direttamente alle scuole, in una sorta di "filiera corta" per semplificare i passaggi e arrivare il prima possibile al bersaglio. "Serviranno - si legge nella nota del Ministero - per l'acquisto di libri di testo, ma anche per dizionari e altro materiale didattico, sia in forma cartacea che digitale".

Alla nostra regione, con la chiusura del bando di due giorni fa (23 luglio), sono stati destinati 9 milioni 103mila e 529 euro, a favore delle 328 scuole che ne hanno fatto richiesta. Si stima che potranno andare ad aiutare 26mila famiglie e i loro ragazzi che presto (si spera) torneranno tra i banchi.