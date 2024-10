Moncalieri, topi al Santa Croce: chiuso il reparto di pediatria

In attesa del futuro ospedale unico, che però sarà edificato a Cambiano, a Moncalieri si devono fare ancora una volta i conti con la vetustità e i problemi del Santa Croce. L'ultimo (brutto) episodio risale al pomeriggio di ieri, mercoledì 23 ottobre, quando il reparto di pediatria è stato chiuso per la presenza di topi.

I pazienti spostati in ostetricia e ginecologia

L’Asl To5, per fortuna, ha saputo correre in fretta ai ripari: i piccoli pazienti sono stati spostati in ostetricia e ginecologia, mentre due bimbi sono stati dimessi, tornando subito a casa con i genitori.

Nel frattempo è iniziata la derattizzazione, un intervento di sanificazione che durerà alcuni giorni. Per evitare in futuro il ripetersi di altri episodi così poco edificanti, verranno installati dei sensori ad hoc che avviseranno nel caso di 'presenze' sgradite e non autorizzate.

Allestita una sala ad hoc in Pronto soccorso

Per rendere comunque il Santa Croce in grado di ospitare eventuali nuovi pazienti pediatrici, è stata allestita una sala ad hoc nel pronto soccorso. Sperando in un rapido ritorno alla normalità.