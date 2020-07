MAKEUP - keep calm and stay beautiful!

Quando Rinaldo Sidoli ha detto che “Nessuno ha il diritto di uccidere la bellezza. Non importa sotto quale forma si presenti. Abbiamo il dovere morale di proteggerla”, non sapeva ancora che questo sarebbe stato lo slogan del più grande negozio online di profumi e cosmetici MAKEUP. Enfatizzare e proteggere la belleza - questo è lo scopo dello sviluppo di questo negozio online.

Con una storia di oltre 20 anni sul beauty mercato europeo, milioni di clienti soddisfatti ed innumerevoli ordini effettuati, oggi MAKEUP si posiziona come leader nel campo dei cosmetici e profumeria.

Grazie alla sua presenza in oltre 10 paesi, questa “piattaforma” di bellezza non poteva omettere neanche il mercato italiano, quindi da quasi un anno e mezzo soddisfa più di 70.000 clienti, con più di 350.000 prodotti ordinati. Dai profumi di lusso (Tom Ford, Armani, Trussardi) alle creme e lozioni (Lancome, Kanebo Sensai, La Prairie) e dai prodotti classici per la cura (Dove, Nivea, Garnier), a quelli meno conosciuti a noi (Ricette di Nonna Agafia, Organic Shop, Pani Walewska) - tutti sono ben sistemati su centinaia di scaffali virtuali, ai prezzi più convenienti. Per facilitare la scelta e lo shopping, sul sito sono stati introdotti diversi filtri di ricerca: dalla classica ricerca in base al nome del prodotto, a quella su prezzo, volume, paese di produzione, tipo di pelle o capelli, ecc.





“Benché dall'inizio, la nostra vendita online sarebbe dovuta essere una proposta solo con profumi e prodotti per il trucco, attualmente siamo in grado di offrirvi oltre 71.000 articoli, sia decorativi che di cura, nonché vari accessori e gadget di bellezza, affinché si possa soddisfare ogni necessità dei nostri clienti”, sottolineano quelli dello staff del negozio.

Dalla Russia alla Bulgaria, e dalla Polonia all'Italia, passando per l'Ungheria e la Slovacchia, il mercato cosmetico non conosce limiti. Sempre all'altezza delle aspettative di tutti i clienti, il negozio continua la sua attività "raggiungendo" nuovi orizzonti, il prossimo essendo il mercato cosmetico francese.





Come prova di professionalità e fiducia da parte dei clienti, MAKEUP riceve ogni giorno dozzine di commenti e messaggi da parte dei clienti soddisfatti dei prodotti e della loro consegna. “Ho già acquistato parecchi prodotti, tutti di buona qualità. Profumi originali a prezzi convenienti. Ultimo ordine appena arrivato e non ho mai avuto problemi, continuerò ad acquistare sicuramente, effettuo ordini mensili di vari prodotti e il risparmio è davvero tanto”, scrive una cliente su una piattaforma online di recensioni.

Insieme rendiamo il mondo più bello! MAKEUP - Be Brandy, Be Trendy!