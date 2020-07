Bus e tram Gtt, verso il pensionamento il servizio informativo via sms

Il Covid manda in pensione il servizio informativo, via sms, dei passaggi bus di Gtt. Ad annunciarlo l’assessore ai Trasporti Maria Lapietra, rispondendo in Sala Rossa all’interpellanza del capogruppo dei Moderati Silvio Magliano che ad inizio luglio ha verificato personalmente come “il sistema non sia più funzionante”.

L’esponente della giunta Appendino ha confermato come, a seguito dell’aggiornamento all’apparato effettuato il 6 aprile scorso, si siano registrati dei problemi. Per ridurre i costi il Gruppo sta però valutando, come ha spiegato Lapietra, di sospendere il servizio “contando che questo è stato attivato quando non c’era internet: il risparmio sarebbe di 75mila”. “Oggi – ha aggiunto l’assessore – i clienti in attesa alla fermata hanno diverse possibilità per avere informazioni sulla mobilità come il canale Telegram, Toomove, MuoversiaTorino”.

Critico Magliano, che ha replicato:”C’è una fascia importante del nostro paese che non è in grado di usare queste applicazioni: sono centinaia le persone che hanno mandato sms dalle fermate bus, senza avere risposta”.