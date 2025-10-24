Chiuso per un mese il ponte della strada provinciale 98 a Sciolze

A Sciolze da lunedì 27 ottobre a giovedì 27 novembre sarà chiuso al traffico il ponte della Strada Provinciale 98 di Marentino, nel tratto tra il Km 0+800 e il km 0+900, interessato da un cantiere finalizzato alla manutenzione straordinaria dell’infrastruttura.
Sul ponte è in vigore da un paio di mesi un senso unico alternato regolato da un semaforo, ma, in considerazione della limitata larghezza della corsia attualmente transitabile e al fine di salvaguardare la sicurezza degli addetti ai lavori e degli utenti mentre sono in corso le lavorazioni più critiche, la Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana di Torino, in accordo con il direttore dei lavori e con il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ha deciso di procedere alla chiusura del ponte per un mese. Il transito verrà deviato su di un percorso alternativo, indicato dalla segnaletica installata in loco, per le lavorazioni più critiche
A seguito delle precipitazioni nevose verificatesi ieri, da stamani, è stata disposta la chiusura anticipata del tratto a più alta quota della Strada Provinciale 1 delle Valli di Lanzo, dal Km 57+200 al Km 62+744, ovvero da Balme a Pian della Mussa. Normalmente la chiusura invernale del tratto della SP1 che termina al Rifugio Città di Ciriè è prevista dal 30 ottobre al 30 aprile.