A Torino niente tassa di occupazione pubblico per chi gira film e serial

Tassa di occupazione del suolo pubblico gratis a Torino, fino al 30 novembre, per le troupe cinematografiche. E’ il provvedimento adottato questa mattina dalla giunta Appendino, su proposta degli assessori al bilancio e della cultura Sergio Rolando e Francesca Leon.

La delibera esenta dal pagamento della Cosap le produzioni cinematografiche, televisive e fotografiche sospese per oltre tre mesi a causa dell’emergenza sanitaria. “Uno stop alle attività – si legge nella nota della Città - costato al comparto dello spettacolo e della cultura, compreso il relativo indotto, pesanti danni economici”. La misura punta quindi ad agevolare la ripresa del comparto.

Sempre nella giunta di oggi sono stati riviste le condizioni per le rateazione dei pagamenti, per aiutare i contribuenti in difficoltà, per l’anno in corso e fino al 30 giugno 2021. Nello specifico per importi fino a 20 mila si potrà chiedere la dilazione dei pagamenti con una semplice autocertificazione relativa alla situazione di difficoltà economica. Il Comune ha previsto poi una provvedimento straordinario a cui potrà accedere, per una sola volta, chi non ha già un piano di rientro concordato con l’Amministrazione. In questo caso è previsto che la prima rata non superi i 500 euro.