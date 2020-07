Montaruli (LeU): "Non mi ricandido in Circoscrizione 8, né alle Comunali di Torino"

Proseguono le manovre nel centrosinistra, in vista delle elezioni comunali di Torino, e c’è chi preferisce annunciare di non volersi candidare. E’ il caso del consigliere della Circoscrizione 8 Augusto Montaruli, che questa mattina in un post su Facebook ha scritto che “la sua “avventura” nelle istituzioni finisce con questo mandato”.

Rieletto nuovamente nel 2016 con il Partito Democratico dopo cinque anni di mandato circoscrizionale dal 2011, da subito ha rappresentato l’ala più indipendente dei dem, per poi costituire con Suad Omar il gruppo di LeU. Ed in settimane di scatti in avanti - con il consigliere comunale del Pd Enzo Lavolta, ed il Presidente del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani Igor Boni, che hanno dato la propria disponibilità alle Primarie per il sindaco di Torino - Montaruli fa chiarezza.

E dal post emerge che qualcuno avrebbe sondato la sua disponibilità a fare un salto in avanti in Sala Rossa.“Non ho intenzione -scrive - di ricandidarmi in circoscrizione e nemmeno al piano superiore. Dieci anni son più che sufficienti per me che non sono un professionista della politica. Spazio a, spero, chi è migliore di me”.

“I bilanci – prosegue Montaruli al telefono – li farò a fine mando: rifarei tutto quello che ho fatto, magari meglio. Mi porterò dietro tante bellissime persone che ho conosciuto: resto a disposizione per collaborare, per dare un contributo”.

Nelle scorse settimane era stato il consigliere comunale del M5S, e fedelissimo di Chiara Appendino, Fabio Versaci ad annunciare di non voler partecipare alle elezioni 2021.