Fase3, Appendino:"Senza risorse Comuni non possono far ripartire comunità: soldi vanno spesi bene e in fretta"

"L'intervento del governo è stato fondamentale perché con i primi tre miliardi abbiamo potuto assestare circa 60 milioni. Abbiamo quindi fatto una prima manovra, che va in auto alle fasce deboli, ma se i soldi non arrivano ai Comuni non siamo in grado di accompagnare le comunità a ripartire". A dirlo è la sindaca di Torino Chiara Appendino, che questa mattina è intervenuta ad Agorà su Rai 3, ricordando come il Comune abbia approvato lunedì l’assestamento di bilancio che registra 130 milioni in meno di entrate dovute a mancati introiti di tasse, multe,….

"L'emergenza sanitaria – proseguito la sindaca - ha avuto un effetto economico che ora cominciamo a vedere: c'è crisi di liquidità, ci sono aziende che hanno dipendenti a carico, che hanno utilizzato la cassa integrazione ma devono vedere l'economia ripartire". Appendino ha poi osservato come dall'emergenza "siano emersi casi di nuove povertà non tracciate dai nostri strumenti di welfare. Situazioni che se non riusciamo ad agganciare adesso rischiano di entrare in un percorso difficilmente recuperabile".



"C'è una fascia grigia di povertà – ha proseguito - che dobbiamo aggredire per evitare che entri in una situazione complicata e questo lo si fa con strumenti di welfare e facendo ripartire l'economia".

"Quindi è importante che le risorse ci siano, e di questo dobbiamo ringraziare il presidente Conte e il governo per il lavoro fatto, ma dobbiamo essere in grado di spenderle bene ma anche molto velocemente e i Comuni possono fare questo lavoro, lo fanno bene" ha concluso Appendino.