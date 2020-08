SuperOscar 2020, 40esima edizione

Con la riunione tenutasi lunedì 27 Luglio 2020, nella sede del Collegno Paradiso, sono state decise le linee guida per l’organizzazione della 40esima edizione del SuperOscar del calcio giovanile torinese, oltre ad aver definito la rinnovata struttura che gestirà il torneo d’ora in poi.

Da quest’anno, il Comitato Organizzatore del SuperOscar cambia la propria guida: Roberto Gagna e Giò Frassinelli, storici ideatori e organizzatori della rassegna, passano il testimone dell’organizzazione a un Comitato di Presidenza interno alle società partecipanti, al momento composto da Giovanni Comel (CBS), Carlo Ingegneri (Pro Eureka) e Paolo Montone (Vanchiglia). In questa fase, Gagna e Frassinelli rimangono in ogni caso ancora attivi per coadiuvare il nuovo Comitato nella preparazione dell’edizione 2020.

La volontà delle società coinvolte e degli organizzatori è sempre stata quella di riuscire a dar vita al torneo anche in questo 2020, nonostante la pandemia e l’emergenza che ha coinvolto la nostra società e il calcio dilettantistico.

In questo senso, per quel che riguarda il torneo che coinvolgerà le squadre di Settore Giovanile, la scelta è ricaduta su un format più snello (che ricalchi la falsariga di quello già sperimentato in anni passati con la cat. Juniores): ogni categoria SG disputerà un torneo a eliminazione diretta, con distribuzione dei campi-base come segue.

Campi base con relativa categoria :

Atletico Torino – Pulcini 2° anno

Barcanova – Giovanissimi Under 15

C.B.S. – Juniores

Calcio Chieri – Esordienti 1° anno

Chisola – Esordienti 2° anno

Collegno Paradiso – Giovanissimi FB Under 14

Lucento – Allievi FB Under 16

Pro Eureka – Pulcini 1° anno

Vanchiglia – Allievi Under 17

L’inizio del torneo è fissato per il 10-11 Settembre 2020 (date al momento in fase di definitiva ufficializzazione), con il sorteggio dei gironi che sarà effettuato entro la prima settimana di agosto. Il torneo durerà per tutto il mese di Settembre, con la rassegna rivolta al Settore Giovanile che si concluderà prima di quella dedicata alla Scuola Calcio.

Il Comitato organizzatore continuerà a monitorare la situazione legata all’emergenza Covid-19, e la disputa del torneo sarà ovviamente legata alla presenza del pubblico. In ogni caso, è stato previsto un piano-B per un eventuale torneo senza pubblico, in una versione alternativa e in formato ridotto, per poter comunque dare continuità alla manifestazione.

Il SuperOscar 2020 – 40esima edizione avrà il patrocinio del Comitato Regionale FIGC Piemonte/VdA.