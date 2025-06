Allianz Stadium, non solo calcio. La Juve punta a farne la casa dei grandi eventi

Non solo calcio. Dopo l’esperienza del rugby con Italia-All Blacks nell’autunno 2024, la Juve vuole usare l’Allianz Stadium anche per altri eventi. I dirigenti della società bianconera sono intervenuti in Commissione, facendo il punto sulle attività connesse all’area della Continassa: le 29 partite disputate quest’anno hanno visto un milione e 100mila spettatori, per una media di oltre 40mila persone a match.

Grandi eventi sportivi (e non solo) all'Allianz

“Extra calcio, stiamo cercando di capire – ha spiegato Paolo Monguzzi, head of Stadium Revenue and Entertainment – come adattare l’impianto ai grandi eventi europei”. Un mix di sport ed intrattenimento, sul modello di quanto accaduto della Kings League. L’Allianz Stadium ha una capienza di circa 40mila posti: in Europa può ricordare come dimensione quello del Paris Saint Germain.

Intanto i tifosi del rugby non rimarranno delusi. Per le prossime due stagioni l’impianto ospiterà una partita all’anno: la prima a disputarsi sarà Italia-Sudafrica.

Secondo impianto? Al momento ancora no

I capigruppo dei Radicali Silvio Viale e del M5S Andrea Russi hanno sollecitato la Juventus sulla creazione di un secondo stadio nell’area del Palastampa di via Traves. “Noi abbiamo – hanno replicato dalla dirigenza - due squadre professionistiche: quella femminile gioca a Biella. Più volte abbiamo ragionato sulla possibilità di un secondo stadio vicino a casa, ma al momento non è in programma”.