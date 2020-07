Con Eliotec disinfestazione e sanificazione per vivere meglio la vostra estate

La bella stagione è ormai arrivata e sempre più persone iniziano a frequentare i parchi pubblici e i giardini privati: questo è il momento di trascorrere ore di divertimento e di relax all’aperto, dopo mesi trascorsi in casa, non solo per il freddo ma anche per il lockdown. Peccato però che questi momenti siano rovinati da nemici infestanti fastidiosi. Infatti, ai primi accenni di caldo, zanzare, mosche, vespe, scarafaggi e topi invadono le nostre città creando innumerevoli disagi.

Ma come poterci difendere dal fastidio delle punture e dal panico per le malattie? Nessun problema ci pensa Eliotec! Eliotec è un'azienda che da oltre 30 anni opera in modo professionale nell'ambito della disinfestazione, disponendo di tutte le attrezzature più moderne ed idonee per ogni tipo di trattamento, dal piccolo negozio alimentare ai grandi parchi pubblici, oltre ad un sistema informatico capace di dare al cliente il massimo servizio e una completa accessibilità ai dati degli interventi svolti. Anni di esperienza e qualità elevatissime hanno portato Eliotec a essere consulente di grandi gruppi nazionali ed internazionali come Ferrero, Conad, Biraghi, Mercatò e molti altri ancora.

Prevenire e controllare tutte le infestazioni, significa affidarsi ad un partner serio e organizzato che, fin dal primo sopralluogo, possa indicarvi quali siano le modalità giuste per neutralizzare gli eventuali infestanti. L'igiene e la salubrità negli ambienti è favorita dall’assenza in generale di agenti infestanti. Pertanto è indispensabile che tutte le aree interne ed esterne in cui viviamo, lavoriamo o cuciniamo, siano sempre controllate.

Eliotec si avvale da anni anche del supporto di un affermatissimo laboratorio biologico che oltre a fornire consulenza per ogni necessità è a disposizione dei clienti per supervisioni entomologiche.

Ma non è tutto! La sanificazione degli ambienti pubblici e domestici in tempi di pandemia è necessaria per proteggere la salute di tutti. Avere un ambiente che sia batteriologicamente puro vi permette di vivere al riparo da cariche microbiche ambientali, dannose per la salute.

Eliotec effettua interventi di disinfestazione e disinfezione mirati al ripristino di livelli ottimali di igiene in PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D’AOSTA E LOMBARDIA OVEST.

Per una disinfezione a largo spettro, utilizza i migliori formulati, classificati come Presidi Medico Chirurgici, attivi nei confronti di microrganismi gram-positivi e gram-negativi, funghi, virus, lieviti e muffe.

I servizi di Eliotec rappresentano un rimedio veloce, sicuro ed efficace per disinfestare o sanificare i vostri ambienti, grazie alla collaborazione di personale qualificato e professionale.

ELIOTEC & C. S.N.C. Sede operativa: Via Fratelli Maccagno 10 Canale (CN)

Tel: +39 0173 979287 Fax: +39 0173 959381

email: eliotec@email.it

web: www.eliotec.net