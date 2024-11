Auto contro monopattino, momenti di paura in corso XI Febbraio: deviata la linea 4

Ancora un incidente con protagonisti una vettura ed un monopattino: ad avere la peggio il ragazzo che viaggiava sul mezzo a due ruote, trasportato in ospedale per accertamenti.

Deviata la linea del 4

Sono stati lunghi momenti di paura quelli che si sono vissuti poco fa nei pressi di corso XI Febbraio. La linea del 4 è stata deviata in direzione Falchera da via XX Settembre, corso XI Febbraio, corso Palermo, largo Giulio Cesare, per riprendere poi il percorso regolare.