Il 7 agosto paradossi e comicità con Domenico Lannutti alle Vallere

Venerdì 7 agosto alle 21.30 ci sarà l’ultimo appuntamento per la rassegna di teatro contemporaneo “Fermata Bengasi alle Vallere”, organizzata da Santibriganti Teatro con il sostegno del Comune di Moncalieri e la collaborazione dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po Torinese, nell’anfiteatro della Cascina Le Vallere di Moncalieri.

In scena il bolognese Domenico Lannutti propone uno spettacolo di comicità, magia e follia con le sue “Riflessioni di un uomo che non fa niente e non vorrebbe fare neanche quello”. Attore, comico, mago, insegnante, autore, regista e formatore, Lannutti in questo spettacolo parla di paradossi paradossali, coppie scoppiate, consumatori consumati, obesi mentali, mondi alla rovescia, sfortunati fortunati, sogni assurdi chiusi dentro un cassetto di cui è andata smarrita la chiave, per ridere di tutto ciò, ma soprattutto per ridere di sé stessi, perché se impari a ridere di te stesso te stesso sarà sempre felice. “La vita – dice – è una grande barzelletta e noi siamo la battuta e non ci resta altro che ridere”.