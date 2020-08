Mimmo Specchia torna in biancoblù per guidare il Fenera Chieri ’76 maschile

Mimmo Specchia e il Fenera Chieri ’76 si erano salutati nell’estate 2017 dopo un’esperienza di pochi mesi, nei quali da vice di Ivana Druetti aveva contribuito alla salvezza delle biancoblù in A2. Le due parti si erano lasciate con la promessa di ritornare insieme. Detto, fatto: Mimmo Specchia è il nuovo allenatore della squadra maschile del Fenera Chieri ’76 che nel 2020-2021 parteciperà al campionato di serie C.

Quello di Domenico “Mimmo” Specchia è un nome già conosciutissimo al PalaFenera. Classe 1974, ha lavorato tre anni a Chieri come primo allenatore della Polisport. Nel suo curriculum c’è tanto altro volley maschile, soprattutto a San Mauro, e qualche proficua esperienza nel femminile. Nell’ultima stagione è stato il viceallenatore della Lilliput Settimo.

«La squadra maschile del Chieri ’76 è nata proprio nell’estate 2017, dopo la mia breve esperienza in A2: con Filippo Vergnano ero d’accordo che prima o poi sarei tornato per allenarla – sottolinea Mimmo Specchia – Ridendo e scherzando, grazie alla loro bravura, i ragazzi sono saliti rapidamente dalla Prima Divisione alla serie C. Ora col mio arrivo cercheremo di dare un po’ più di continuità al lavoro. Dopo tanti anni di giovanile sentivo la necessità di una pallavolo più giocata: sono felicissimo di poterla fare con il Chieri ’76».