I piemontesi nel fine settimana a Firenze e Trieste

Weekend dedicato alle prove multiple quello del 1-2 agosto a Firenze. Va infatti in scena il Meeting 12+12 Epta-Deca al campo Bruno Betti, evento tutto in chiave italiana, che si propone di diventare un appuntamento classico in ogni stagione. Appuntamento pensato per creare le condizioni affinché gli atleti possano ottenere risultati di qualità, anche grazie alla possibilità di sfruttare il doppio rettilineo, senza incorrere nel vento contrario. Presenti anche gli specialisti piemontesi di punta del settore. Al maschile lo junior Alessandro Sion (S.A.F.Atletica Piemonte), al primo anno di categoria, scenderà in pista per il primo decathlon assoluto della sua carriera.

Piemonte in pista sabato 1 agosto nella 13ma edizione del Triveneto Meeting Internazionale di Trieste. Torna infatti sui blocchi di partenza Michele Tricca (Fiamme Gialle) in un 400 metri che vede annunciato al via il campione olimpico in carica e primatista mondiale Wayde Van Niekerke; in chiave italiana da seguire anche Edoardo Scotti (Carabinieri). Sui 110hs sarà invece al via Paolo Dal Molin (Fiamme Oro) per la sua seconda gara stagionale dopo il 13.77 corso a Modena lo scorso 23 luglio. Al femminile da seguire Linda Olivieri (Fiamme Oro) sui 400 metri senza ostacoli e la biellese Stefania Biscuola (Atl. Arcobaleno Savona) sugli 800 metri.