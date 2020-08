Egizio, Fregolent: “Passo indietro dei M5S, premiati competenze e merito”

"La conferma di Evelina Christillin alla guida del Museo Egizio di Torino assieme al direttore Christian Greco dimostra che le competenze e la professionalità sono indispensabili per governare bene in ogni settore. È altrettanto significativa, in questo contesto, la scelta di Chiara Appendino e del M5S di disertare il voto che da il via libera al rinnovo dei vertici del museo: chi ha distrutto la cultura a Torino in questi anni non ha voluto nemmeno riconoscere i meriti di chi ha saputo far crescere una delle eccellenze nazionali come il Museo Egizio": è quanto dichiara Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva.