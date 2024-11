125 volte Fiat al Mauto, Malika al Colosseo: ecco cosa fare a Torino fino a domenica 17 novembre

EVENTI

UNA NOTTE AL MAUTO

Sabato 16 novembre ore 19

Con Una Notte al MAUTO + Italia90 & Michael Sorriso sabato 16 novembre, l'associazione culturale Club Silencio apre le porte del MAUTO - Museo Nazionale dell'Automobile di Torino per una serata unica nel suo genere alla scoperta dell'evoluzione dell'automobile e dell'industria automobilistica italiana. Da non perdere la visita alla mostra “125 volte FIAT. La modernità attraverso l'immaginario FIAT”, che ripercorre la storia del celebre marchio simbolo della città di Torino e la selezione musicale di Italia90 e Michael Sorriso.

INFO: www.clubsilencio.it





CONCERTI

MALIKA AYANE



Mercoledì 13 novembre ore 20.30

Una serata con una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano. La cantautrice milanese, subito dopo l’uscita del nuovo singolo "Sottosopra", abbraccia il pubblico in una dimensione intima che è un viaggio emotivo e artistico attraverso le sfumature della sua carriera e della sua personalità artistica: una combinazione unica di talento vocale, presenza scenica e cura dei dettagli che promette di regalare al pubblico una serata indimenticabile.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it

DIODATO



Giovedì 14 novembre ore 20.30

Antonio Diodato presenta dal vivo un nuovo capitolo della sua carriera e per celebrare la dimensione live e l'energia che si crea sul palco. Per l'occasione, l'artista - che ha vinto il David di Donatello per la miglior canzone originale con "La mia terra", parte della colonna sonora del film Palazzina Laf di Michele Riondino - ha pubblicato Ho acceso un fuoco, un disco registrato in studio che cattura le emozioni dei live e l'energia dei concerti.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it

PINK FLOYD LEGEND WEEK

Venerdì 15 e Sabato 16 novembre ore 20.30

Domenica 17 novembre ore 18

Al Teatro Colosseo di Torino 3 giorni per 4 dischi indimenticabili con la band italiana riconosciuta come la miglior interprete dei capolavori dei Pink Floyd. In programma: 15 novembre “The Dark Side of The Moon”+“Wish You Were Here”, 16 novembre “Pulse” (Late Years + The Dark Side of The Moon), 17 novembre “Atom Heart Mother” w/ Chorus & Orchestra.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it

PAOLO BENVEGNÙ

Sabato 16 novembre ore 21



Vent’anni dopo la pubblicazione del suo esordio solista "Piccoli fragilissimi film", Paolo Benvegnù lo presenta in una nuova versione "Reloaded". Un'opera che scava a ritroso nel tempo con mani nuove e ancor più esperte, senza tradire l’originale ma dando nuova linfa e un fascino diverso ai brani.

INFO: Teatro Superga, via Superga 44, Nichelino, tel 011.6279789, teatrosuperga.it





MUSICAL

TIM BURTON & MUSICAL

Domenica 17 novembre ore 19



In questo spettacolo si esplora il rapporto del cineasta americano con il genere musical, con il quale condivide ambizione autoriali ed esigenze di botteghino. Con il fedele compositore di tante sue colonne sonore, Danny Elfman, ha di fatto creato due capolavori musical in stop-motion: Nightmare Before Christmas (1993) e La Sposa Cadavere (2005). Big Fish e Beetlejuice hanno dato vita a due successi teatrali che hanno debuttato a Broadway rispettivamente nel 2013 e nel 2019. È poi una canzone da operetta reinterpretata in stile country a salvare il pianeta Terra in Mars Attacks (1996) e le canzoni Disney risuonano in Dumbo (2019). Ma l’omaggio più riuscito al genere musical è Sweeney Todd, il diabolico barbiere di Fleet Street (2007), la trasposizione cinematografica del capolavoro teatrale del più geniale autore di Broadway: Stephen Sondheim.

INFO: Palazzina di Caccia di Stupinigi, Nichelino, tel 011.6279789, teatrosuperga.it





TEATRO

I PARENTI TERRIBILI

Fino al 24 novembre. Orari: Martedì, Giovedì e Sabato ore 19.30; Mercoledì e Venerdì ore 20.45; domenica ore 16. Lunedì riposo



Considerata la più perfetta opera teatrale di Jean Cocteau, offre uno spaccato spietato della società e segna un cambiamento stilistico rispetto ai lavori precedenti: con questo testo l’autore rompe, almeno formalmente, col teatro di raffinata e astratta acrobazia intellettuale che sino allora aveva avuto in lui uno dei più fertili campioni, per accostarsi a un tipo di teatro molto più tradizionale, costruito secondo regole collaudate e codificate, care al teatro borghese. La regia è di Filippo Dini.

INFO: Teatro Carignano, p. Carignano 6, tel. 0115169555-800235333, www.teatrostabiletorino.it

UN SOGNO A ISTANBUL

Fino al 17 novembre. Orari: Martedì, Giovedì e Sabato ore 19.30; Mercoledì e Venerdì ore 20.45; domenica ore 16. Lunedì riposo



Scritto da Alberto Bassetti e tratto da La Cotogna di Istanbul di Paolo Rumiz (edito da Feltrinelli), lo spettacolo, diretto da Alberto Pizzech, racconta dell'amore tra Max e Maša, scaturito da un incontro a Sarajevo e impossibilitato a concretizzarsi fino a diversi anni dopo.

INFO: Teatro Gobetti, via Rossini 8, tel. 0115169555-800235333, www.teatrostabiletorino.it

AMY WINEHOUSE

Mercoledì 13 novembre, ore 21



Melania Giglio porta in scena un omaggio alla leggendaria cantante Amy Winehouse, esplorando la sua vita e il suo talento musicale. Lo spettacolo ripercorre le tappe umane e musicali più significative di Amy, incredibile voce e straordinario talento. Un talento fragile, votato purtroppo all’autodistruzione. Un desiderio di auto annientamento che risulta davvero incomprensibile se paragonato all’unicità della sua vocalità, al genio compositivo di questa vera artista così profondamente innamorata della musica.

INFO: Teatro Gioiello, via Cristoforo Colombo 31, Torino, tel. 011 580 5768, www.teatrogioiellotorino.it

LA TECNICA DELLA MUMMIA

Giovedì 14 e Venerdì 15 novembre ore 20



Primo spettacolo under35 della stagione, con due talentuosi e premiati attori, in una storia di rigenerazione sociale, che avviene grazie a uno degli strumenti più potenti in possesso dell’essere umano: l’immaginazione. Due uomini, rifiuti della società, iniziano a salvarsi proprio nel momento in cui giocano in un finto processo. Gioco che li farà tornare per alcuni istanti bambini, mettendoli a distanza da qualsiasi preoccupazione del reale, avvicinandoli l’uno all’altro, generando una storia fatta di empatia e comprensione. Adattamento, regia e interpreti Marcello Spinetta, Christian di Filippo.

INFO: CineTeatro Baretti, via Baretti 4, Torino, tel. 011.655187, www.cineteatrobaretti.it

IL LAGO DEI CIGNI

Giovedì 14 e Venerdì 15 novembre ore 20.45, Sabato 16 ore 19.30, Domenica 17 ore 15.30

Considerato l’icona dei balletti classici, è il più rappresentato al mondo. Una storia d’amore, tradimento e trionfo del bene sul male, su una delle partiture musicali più belle mai scritte. La coreografia richiede, nella sua esecuzione, grande tecnica e abilità dei ballerini. La rappresentazione dei personaggi, in particolare nel confronto tra la purezza del Cigno Bianco e l’oscurità del Cigno Nero sono diventati i grand pas de deux più conosciuti della storia del balletto. Questa versione firmata da Luciano Cannito.

INFO: Teatro Alfieri, piazza Solferino 4, www.teatroalfieritorino.it

DEBORA VILLA - TILT, ESAURIMENTO GLOBALE

Giovedì 14 novembre, ore 21

Un viaggio interiore alla ricerca della felicità della funambola equilibrista fra satira, narrazioni, affabulazioni teatrali e comicità terapeutica. Nato da un'idea di Debora Villa, che ne ha curato la regia e scritto a quattro mani insieme a Carlo Gabardini, porta all’attenzione degli spettatori un’attenta analisi della società e di ciò che siamo diventati.

INFO: Teatro Concordia, corso Puccini, Venaria, tel. 0114241124, www.teatrodellaconcordia.it

L'UOMO CHE SUSSURRAVA...AIUTO!

Sabato 16 novembre ore 21



Onda Larsen affronta la contemporaneità e temi come la religione, il concetto di identità culturale e di famiglia, con ironia utilizzando la satira pungente. Con Riccardo De Leo, Gianluca Guastella, Lia Tomatis, Pierpaolo Congiu.

INFO: Teatro Concordia, corso Puccini, Venaria, tel. 0114241124, www.teatrodellaconcordia.it

LA FELICITÀ

Sabato 16 novembre ore 19.30, Domenica 17 ore 16

Luisa e Alessandro, non più giovani, dopo il loro primo incontro hanno passato la notte insieme. Al risveglio si trovano ad affrontare le tipiche insicurezze di chi non sa se la loro prima colazione sia l’inizio di un rituale che condivideranno nel tempo o l’epilogo di un incontro casuale. Di questi momenti ne hanno vissuti tanti. Luisa è separata e Alessandro è in attesa di divorzio ed ha anche tre figlie. In un susseguirsi di bugie, colpi di scena e situazioni paradossali, Eric Assous, in questa pièce estremamente divertente, riesce a descrivere perfettamente l’amore dopo gli “anta”: credono ancora che in un rapporto di coppia possono trovare la felicità?

INFO: Teatro Gioiello, via Cristoforo Colombo 31, Torino, tel. 011 580 5768, www.teatrogioiellotorino.it

ANIMALI SELVATICI

Da sabato 16 a domenica 24 novembre, ore 21



Adattamento ispirato a "L’anitra selvatica" di Ibsen, che esplora la verità e la menzogna in una realtà sfocata, dove i personaggi si muovono come spettri. La tensione tra il domestico e il selvatico domina lo spettacolo, che racconta come il nostro rapporto con la verità riveli in modo immediato la nostra natura profonda. Una natura meno addomesticata, più segreta, selvatica, di quanto crederemmo.

INFO: Teatro Astra, via Rosolino Pilo 6, tel. 011.5634352, www.fondazionetpe.it

IL PRINCIPE…IN ARTE TOTO’

Sabato 16 novembre ore 21, Domenica 17 ore 16

L’attore e autore Antonio Grosso, che abbiamo amato perdutamente in “Minchia Signor Tenente” durante 10 anni di repliche nelle programmazioni Torino Spettacoli, ora arriva con il nuovo spettacolo da lui scritto e diretto. Si tratta di una scoperta della vita giovanile di uno dei più grandi Attori e Maestri della comicità internazionale che Napoli abbia mai partorito: Antonio De Curtis, in arte Totò.

INFO: Teatro Erba, corso Moncalieri 241, tel. 0116615447/011.6618404 - www.torinospettacoli.it

LA LAMPADA MAGICA DI ALADINO

Sabato 16 e Domenica 17 novembre ore 17

Spettacolo di marionette per bambini dai 4 anni in su a cura della Compagnia Marionette Grilli. In scena il racconto di quando il giovane Aladino trovò la lampada magica e strofinandola ne uscì il genio…

INFO: Casa Giaduja, via Pettinati 10, tel. 011.2453145, web marionettegrilli.it





CINEMA

DUE O TRE COSE SUL TFF

Fino al 21 novembre

Con l’arrivo del prossimo Torino Film Festival, alla 42a edizione, l’Associazione Museo Nazionale del Cinema (AMNC), in sinergia con la manifestazione, ha deciso di ripercorrere la storia di questo importante festival riflettendo sul passato e sul presente del cinema a Torino. Nasce così Due o tre cose sul TFF, un ciclo di sette appuntamenti diffusi a ingresso libero, in programma dall’11 al 21 novembre. Proiezioni, workshop incontri, dibattiti – come il dialogo tra Giulio Base (direttore del TFF) e Davide Ferrario (presidente onorario AMNC) – condurranno il pubblico all’interno del festival, esplorandone i punti di forza e le peculiarità, ma anche lo stretto legame con il territorio cittadino.

INFO: www.amnc.it

SCHEGGE

Fino all’11 maggio

Al CineTeatro Baretti, secondo la formula ormai consolidata, la rassegna – organizzata da AIACE Torino con il sostegno della Regione Piemonte –proporrà nove appuntamenti “fuori dagli schemi” dedicati al cinema, articolati in altrettante matinées domenicali, sempre alle ore 11, che si concluderanno con un aperitivo offerto nel foyer del cinema. Come nelle precedenti edizioni, la nuova serie di incontri offre sguardi originali e inattesi su generi e autori di oggi e di ieri, movimenti storici e tendenze della settima arte attraverso viaggi tematici in cui vengono proposti al pubblico spezzoni significativi e sequenze di film diversi, “schegge” di cinema raccordate dagli interventi di esperti di varia formazione: non solo critici cinematografici, ma anche registi, storici, giornalisti, saggisti, scrittori.

INFO: www.aiacetorino.it

MOVIE ICONS

Fino al 13 gennaio



Al Museo del Cinema arriva l'attesa mostra che celebra le grande icone del cinema internazionale. Centodiciassette oggetti originali di scena, costumi e memorabilia, provenienti dai set cinematografici hollywoodiani, sono i protagonisti della mostra Movie Icons. Dalla piuma di Forrest Gump alla bacchetta magica di Harry Potter, dal casco degli Stormtrooper di Guerre stellari fino alla pallottola di Matrix: sono solo alcuni degli oggetti di scena originali che si potranno ammirare alla Mole Antonelliana e che hanno plasmato l’immaginario cinematografico negli ultimi 40 anni.

INFO: www.museocinema.it





MOSTRE