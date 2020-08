"Porte aperte per Alpignano": inaugurati oggi i comitati elettorali per Steven Palmieri sindaco

Resi disponibili grazie alla collaborazione delle liste che sostengono la candidatura a sindaco di Palmieri, gli spazi sono situati in piazza Caduti 3,viale Vittoria 3 e in via Marietti 1.

"Ci piace molto l'idea di essere presenti in città non solo con la nostra attività e con le nostre proposte, ma anche 'fisicamente', attraverso questi comitati elettorali, che vogliamo siano luoghi di incontro e di scambio tra candidati, sostenitori e cittadini - dichiara il candidato sindaco Steven Palmieri - Uno spazio libero e aperto dove informarsi ma anche dove confrontarsi: per questo in ogni sede sarà presente un bussolotto dove chiunque potrà inserire un'idea, un suggerimento o una richiesta".