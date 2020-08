Intesa Sanpaolo, con Ediliziacrobatica per un bond dal valore di 10 milioni

Il Gruppo Ediliziacrobatica ha emesso un bond del valore di 10 milioni di euro che sarà interamente sottoscritto da Intesa Sanpaolo, nell’ambito dell’ampio programma di basket bond promosso in partnership con ELITE, la piattaforma internazionale del London Stock Exchange Group.





L’operazione, particolarmente innovativa sotto il profilo finanziario, consentirà al

Gruppo genovese, già leader in Italia nel settore edile per lavori su corda, di rafforzare il proprio sviluppo, in particolare all’estero. Sono infatti le aziende con le migliori potenzialità ad accedere a questa forma di finanziamento alternativa al credito bancario, molto apprezzata dagli investitori stranieri.



Nell’Operazione EdiliziAcrobatica S.p.A. è stata assistita da Emintad Italy in qualità di Financial Advisor, dallo Studio Legale LCA in qualità di legale dell’emittente e dallo Studio Grimaldi in qualità di legale della banca.

Ediliziacrobatica, fondata dall’ex skipper Riccardo Iovino, di fatto ha dato il via a una piccola rivoluzione nel mondo dell’edilizia promuovendo il sistema della doppia fune, che consente di effettuare interventi senza ponteggi o piattaforme aeree, con significativi vantaggi in termini di velocità, flessibilità, pulizia e sicurezza. Attualmente la società, che nell’ultimo anno ha incrementato il fatturato di circa il 60%, conta 81 sedi operative in tutta Italia e impiega 650 persone direttamente in Italia, arrivando a oltre 900 con gli affiliati in franchising e le proprie sedi sul territorio francese.





Per Riccardo Iovino, fondatore e CEO di EdiliziAcrobatica: “Questa importante operazione costituisce una parte essenziale del percorso di crescita di EdiliziAcrobatica prevista per i prossimi 5 anni, laddove abbiamo pianificato l’apertura di molte decine di sedi operative al fine di garantire una copertura capillare del nostro servizio per tutti i condomini presenti sul territorio italiano. EdiliziAcrobatica sta contestualmente portando avanti una operazione di digitalizzazione dei processi aziendali finalizzata a esportare rapidamente e con la massima efficienza il vincente modello di business italiano in tutti i paesi europei. Abbiamo, quindi, trovato in questo momento di difficoltà degli scenari economici mondiali, nel Gruppo Intesa Sanpaolo una controparte capace di intuire il vero potenziale del nostro Gruppo e di fornire tutto il supporto necessario per contribuire ad esportare in Europa un modello di business italiano di grande successo”.





Per Teresio Testa, Direttore regionale Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Intesa

Sanpaolo: “L’operazione con EdiliziAcrobatica è un ottimo biglietto da visita per