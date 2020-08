Elena Perinelli è il nuovo capitano della Reale Mutua Fenera Chieri ’76

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha scelto il capitano e il vicecapitano per la sua terza stagione in A1. Si tratta rispettivamente di Elena Perinelli e Kaja Grobelna.

Unica rimasta del gruppo che nel 2018 vinse i playoff dell’A2 conquistando l’A1, oltre a esserne la veterana con tre stagioni e 87 partite alle spalle Elena Perinelli è anche per molti versi il simbolo del club, con un percorso di crescita personale andato di pari passo con quello della squadra. Vice di Stephanie Enright l’anno scorso, ottiene ora questa “promozione” che testimonia quanto sia un punto di riferimento in campo e fuori dal campo.

Meritatissima anche la nomina a vicecapitano di Kaja Grobelna, che nella sua prima stagione in biancoblù ha dimostrato di essere molto più di una bomber di razza.

"Sono molto contenta della nomina ricevuta – le prime parole di Elena Perinelli da capitano della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Sono a Chieri da quattro anni e sono molto affezionata a questa città e a questa società. Per me, poter indossare la fascia di capitano e scendere ancora in campo coi colori di Chieri è motivo d’orgoglio oltre che un onore".

La scelta di Elena Perinelli come capitano diventa anche lo spunto per fare con lei un bilancio delle prime tre settimane di preparazione: "In queste prime settimane abbiamo lavorato molto fisicamente. Dopo il lungo stop siamo tutte contente di essere tornare in palestra e forse l’aver interrotto così bruscamente il campionato ci porta ad avere fame e voglia di far bene. Siamo una squadra che per la maggior parte non è cambiata molto. Si sono aggiunte alcune nuove compagne e, sempre in questo periodo, ne stiamo approfittando molto anche per conoscerci".