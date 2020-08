L’accensione della Ztl slitta ancora: niente pagamento fino al 5 ottobre

Nella Torino che “accende” le telecamere per una questione legata alla sicurezza, rimangono spenti gli occhi elettronici della Ztl . A deciderlo la sindaca Chiara Appendino , che tramite un’ordinanza firmata nelle scorse ore ha deciso di prolungare la sospensione della Zona a Traffico Limitato fino ad inizio ottobre.

Le telecamere che regolano l’accesso al centro, infatti, rimarranno spente fino al weekend del 3 e 4 ottobre, accendendosi solo lunedì 5. Un provvedimento già annunciato nelle scorse settimane, motivato dai bassi flussi di traffico. Se quest’ultimi non dovessero aumentare, inoltre, la Ztl potrebbe rimanere spenta anche dopo ottobre. Di fatto, con le telecamere spente dallo scorso 12 marzo, arriverà quasi a 7 mesi lo stop della Zona a Traffico Limitato. Nel provvedimento rimangono escluse l'Area Romana e il Trasporto Pubblico, zone in cui rimangono in vigore gli attuali divieti.