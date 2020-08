Regione, Bertola e Disabato (M5S): “Liberalizzazione eliski pericolosa e contro la montagna”

"Le audizioni di questa mattina in Consiglio regionale hanno dimostrato l'insensatezza e la pericolosità della proposta di legge della Lega, a prima firma del Consigliere Marin, che - tra le altre cose - porterebbe una ulteriore liberizzazione della pratica dell'eliski nella nostra regione. Nella scorsa legislatura avevamo presentato una proposta di legge che ne vietava l'esercizio su tutto il territorio regionale, come già avviene in Francia. L'attività era stata invece permessa, ma solo con limiti piuttosto stringenti, per salvaguardare l'ambiente naturale e la straordinaria biodiversità presente sulle nostre montagne". Lo dicono Giorgio Bertola e Sarah Disabato del Movimento 5 Stelle in Regione.

"La proposta della Lega permetterebbe l'esercizio dell'eliski, una pratica decisamente elitaria, visto il costo, anche nelle aree protette, e innalzerebbe la quota di volo esente da autorizzazioni. Verrebbe meno, inoltre, il divieto della pratica durante i giorni festivi, che era stata inserito a tutela di tutti gli altri fruitori del turismo alpino. Questa proposta è contro la montagna, contro l'ambiente ed anche contro il tempo. Gli ultimi anni hanno visto un aumento esponenziale del turismo "dolce" sulle nostre montagne. Un turismo che rispetta la montagna, i suoi valori e le sue specificità. Un turismo che può essere fondamentale per lo sviluppo della nostra regione, specie in questo momento".