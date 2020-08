Nichelino, rinasce la ex Liri: una parte dei capannoni rilevata dalla Tekcnoservice

Sta per rinascere a nuova vita (una parte del)la ex Liri di Nichelino, che è stata rilevata dalla Teknoservice, l'azienda che da settembre si occuperà della raccolta rifiuti nella cintura sud di Torino.

Diventerà un punto logisticamente fondamentale per la ditta, dove parcheggiare i veicoli e fornire spazi per i lavoratori. L'intesa con la proprietà dell'area è stata raggiunta nei giorni scorsi. Teknoservice non ha comprato tutti i capannoni dell'ex fabbrica chiusa ormai da decenni, ma quello più vicino all'uscita verso via Torino e zona Vernea.

Un’area dismessa da anni, di cui si era parlato solo per incendi o sgomberi di senza tetto da parte delle forze dell’ordine, tornerà ad essere operativa, grazie a una importante operazione di riqualificazione.